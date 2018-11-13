艾普羅：可受公開檢驗

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中國時報
／竹縣報導

有民調顯示，國民黨新竹縣長候選人楊文科支持度微幅領先民國黨對手徐欣瑩，徐欣瑩競選總部12日質疑有特定機構釋出偏離事實的民調，並拿出7月至11月民調公司數據，凸顯徐欣瑩持續領先。艾普羅民意調查公司則強調，民調作法符合社會科學原則，民調也不等於選舉結果，民調明顯呈現徐、楊2候選人五五波，徐陣營應積極爭取游離選票，而不是就誤差範圍內的數據攻擊民調單位。

徐欣瑩團隊拿出7月到11月的各家公正機構的民調數據，說明徐欣瑩民調長期維持穩定領先，從未黃金交叉，團隊發言人陳程振表示，每到封關就會出現各式民調企圖帶風向，民眾必須透過精確判讀和破解，才不會輕易被糊弄。

陳程振指出，像艾普羅、全國公信力、台灣競爭力等民調公司的數據，往往和其他民調公司結果不同，徐欣瑩競選總部主委陳進興更質疑，該機構曾發布過連勝文以31％支持度勝柯文哲26％，但結果大翻盤。

艾普羅回應，原始問卷題目與資料均可公開檢驗，選前民調也不等於選舉結果，台灣選舉往往在投票前一周受新聞事件變動影響，且徐欣瑩陣營提出的連勝文贏柯文哲的民調，絕不可能是艾普羅在選前十天公布的最後一波民調。

艾普羅也指出，以此次民調結果來看，楊文科為28.7％、徐26.3％，兩人支持度明顯是五五波，未表態者尚有25.7％，徐陣營應該積極爭取游離選票，而不是就誤差範圍內的數據攻擊民調單位。

(中國時報)

合體張麗善 朱籲打倒3大敵人 楊文科：難道徐贏的才是真民調

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