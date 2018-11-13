楊文科：難道徐贏的才是真民調

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中國時報
／竹縣報導

針對民國黨新竹縣長候選人徐欣瑩競選團隊12日質疑偏離事實的民調企圖影響選情，國民黨候選人楊文科競選團隊則回應，難道只有徐欣瑩贏的民調才是真民調嗎？

楊文科陣營表示，2014年的選舉並非只有艾普羅民意調查失準，且民意調查公司有提供調查時間、樣本數及調查題目，徐欣瑩陣營竟然做不實指控，誹謗民調機構，難道意圖使人不當選嗎？

楊陣營指出，已有3、4份民調顯示，楊文科支持度領先徐欣瑩，難道這些民調全都偏離事實嗎？依據電視台民調中心公布的最新民調，楊文科33.41％、徐欣瑩27.56％、鄭朝方12.21％，莫非在徐陣營眼中這也不是事實？楊文科表示，進入選戰倒數時刻，泛藍大團結，特別是吳敦義、馬英九、韓國瑜全力輔選，這些都是凝聚選民向心力的事實。

此外楊文科團隊以徐陣營抓黑函事件為例，文宣上明明都有署名，引述的也都是報章雜誌報導內容，徐陣營堅稱是黑函、違反選罷法，是否構成違法事實，有待檢警釐清，但由此可見，只要是不利徐欣瑩的，就是黑函、造假、偏離事實，候選人應該大器接納各種聲音，而不是選擇性的接受。

楊文科陣營也質疑，徐欣瑩團隊提供的民調數據都是徐欣瑩贏的民調，難道徐欣瑩輸的民調是偏離事實，贏的才是真民調？楊文科團隊尊重所有民意調查結果，會檢討不足之處，但不曾指摘各民意調查公司所做的結果。

(中國時報)

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