謝長廷：看民進黨如何判斷

2018年11月13日 04:11 中國時報 黃菁菁 ／東京12日電 ／東京12日電

駐日代表謝長廷12日在東京駐日代表處與駐日媒體茶敘，被問到如何看高雄的選情以及會不會回台為候選人站台輔選時表示，「我還是認為在五五波左右」、「我也被霸凌，自己已帶傷滴血，很懷疑我能不能助選，要看他們如何判斷」，他還強調，人民應清楚每項公投都必須付出代價。

謝長廷之前在與駐日媒體餐敘時曾透露，他看高雄的選情是五五波，這次他說:「我還是認為在五五波左右，前一陣子民進黨候選人趨於下風，但最近在氣勢上又有點翻轉，因為聽說辯論辯得不錯，而且發生了幾件事情對國民黨候選人比較不利的事。」

謝長廷19日要返台參加台日關係協會的例會，28日要依慣例參加在台灣舉辦的台日經貿會議，中間可能請幾天假，故九合一選舉期間人將在台灣。有關是否站台輔選的問題，他說，「我是政務官，我只要請假，當然是可以的，但是現在最近文化界的人都被霸凌，我也是被霸凌，自己已經帶傷且在滴血，很懷疑我能不能助選，但我可以講講被霸凌的親身經驗。」

謝長廷說，「我講過對岸是拿這裡（代表處）做實驗，現在用台灣做實驗，網民大軍無所不到，瑞典都被癱瘓掉，會嚇死人，這一定要想辦法。至於是否站台，「看他們評估，也看我的時間，邀請是有的，不知是不是客氣而已」、「國民黨發言人叫我不要去，說你去是票房毒藥，他是在講給他們聽的」。

謝長廷談到對公投的看法時表示，九合一選舉的每一項公投都要付出很大代價，公投通過的結果所有人共同承擔。針對核食公投，他強調，科學的議題不適合用公投，應該好好討論、協商，就算民進黨下台、國民黨上台，也會面臨同樣的問題，不要當成選舉鬥爭的議題。

針對東京奧運正名公投一事，謝長廷表示，他是駐外代表，國內的政策代表處會力挺到底，但是政策要付出代價，人民應該要知道。人民可以決定我們自己的名字，在法律上沒問題，但對岸不會跟你講法律，他會說這就是改變現狀，可能會以此做為藉口而大鬧，人民也要有心理準備，不要投完之後才說後悔，通過的結果大家共同承擔。

(中國時報)