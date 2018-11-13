謝長廷：看民進黨如何判斷

友善列印
中國時報
／東京12日電

駐日代表謝長廷12日在東京駐日代表處與駐日媒體茶敘，被問到如何看高雄的選情以及會不會回台為候選人站台輔選時表示，「我還是認為在五五波左右」、「我也被霸凌，自己已帶傷滴血，很懷疑我能不能助選，要看他們如何判斷」，他還強調，人民應清楚每項公投都必須付出代價。

謝長廷之前在與駐日媒體餐敘時曾透露，他看高雄的選情是五五波，這次他說:「我還是認為在五五波左右，前一陣子民進黨候選人趨於下風，但最近在氣勢上又有點翻轉，因為聽說辯論辯得不錯，而且發生了幾件事情對國民黨候選人比較不利的事。」

謝長廷19日要返台參加台日關係協會的例會，28日要依慣例參加在台灣舉辦的台日經貿會議，中間可能請幾天假，故九合一選舉期間人將在台灣。有關是否站台輔選的問題，他說，「我是政務官，我只要請假，當然是可以的，但是現在最近文化界的人都被霸凌，我也是被霸凌，自己已經帶傷且在滴血，很懷疑我能不能助選，但我可以講講被霸凌的親身經驗。」

謝長廷說，「我講過對岸是拿這裡（代表處）做實驗，現在用台灣做實驗，網民大軍無所不到，瑞典都被癱瘓掉，會嚇死人，這一定要想辦法。至於是否站台，「看他們評估，也看我的時間，邀請是有的，不知是不是客氣而已」、「國民黨發言人叫我不要去，說你去是票房毒藥，他是在講給他們聽的」。

謝長廷談到對公投的看法時表示，九合一選舉的每一項公投都要付出很大代價，公投通過的結果所有人共同承擔。針對核食公投，他強調，科學的議題不適合用公投，應該好好討論、協商，就算民進黨下台、國民黨上台，也會面臨同樣的問題，不要當成選舉鬥爭的議題。

針對東京奧運正名公投一事，謝長廷表示，他是駐外代表，國內的政策代表處會力挺到底，但是政策要付出代價，人民應該要知道。人民可以決定我們自己的名字，在法律上沒問題，但對岸不會跟你講法律，他會說這就是改變現狀，可能會以此做為藉口而大鬧，人民也要有心理準備，不要投完之後才說後悔，通過的結果大家共同承擔。

(中國時報)

楊文科：難道徐贏的才是真民調 鄺麗貞露臉 喊話丈夫投一票

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。