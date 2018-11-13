選情告急 狂打假新聞 綠委跳針 要NCC跨界管網路

2018年11月13日 04:11 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

綠營選情告急，綠委把矛頭瞄準對蔡政府不利的假新聞，要求NCC拿出手段嚴管網路言論。即便NCC主委詹婷怡多次強調，NCC依法行政，是根據廣電三法把關廣電媒體的報導，跨界管網路確實依法無據，並非NCC推責任，但綠委仍堅持己見，從頭到尾猛跳針。

詹強調依法無據

選戰進入倒數，上周六政見發表會爆出陳其邁戴耳機疑雲，陳其邁雖已駁斥，但讓同黨立委繃緊神經，更成為質詢NCC主委詹婷怡的現成題材，現場火藥味十足。

民進黨立委鄭寶清首先開炮，以陳其邁被傳戴耳機事件為例，要求NCC要拿出武器，避免不實訊息到處流竄，尤其面對媒體當前「搶快、搶流量、搶點閱率」的生態，往往消息一出，沒經求證就先行刊登，若查證並非事實，NCC應要求媒體下架或澄清。

詹婷怡強調，若有影響國家安全、社會治安或民心的訊息，自有相關部會各司其職，但依據廣電三法，NCC只能嚴格把關廣電媒體報導，網路上爭議訊息，不在NCC管轄範圍，並非推卸責任。

立委圍攻批卸責

民進黨立委劉世芳則指，大陸藉由網路業者影響台灣選舉，如果是在網路上散播假新聞，NCC「大概也有一些責任」，不希望NCC再推給其他單位，要求拿出實質作法。

詹婷怡強調，NCC是基於廣電三法對廣電業者的要求，要求查證、要求平衡報導，至於網路部分，「NCC不會介入content（內容）真假」，網路方面雖無法可管，但其行為若涉及違反刑法，自然能夠處理。

雙方唇槍舌戰一陣子後，劉世芳直接嗆聲詹婷怡，「主委，你現在是一個行政官員，而且是主管我們的國家通訊傳播委員會，我不希望你是個教授」，要求提出解決辦法，詹婷怡則不斷重申，「我已經建議了」。

(中國時報)