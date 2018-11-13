選情告急 狂打假新聞 綠委跳針 要NCC跨界管網路

針對綠委要求NCC拿出手段嚴管網路言論，NCC主委詹婷怡強調，NCC跨界管網路依法無據。（王英豪攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

綠營選情告急，綠委把矛頭瞄準對蔡政府不利的假新聞，要求NCC拿出手段嚴管網路言論。即便NCC主委詹婷怡多次強調，NCC依法行政，是根據廣電三法把關廣電媒體的報導，跨界管網路確實依法無據，並非NCC推責任，但綠委仍堅持己見，從頭到尾猛跳針。

詹強調依法無據

選戰進入倒數，上周六政見發表會爆出陳其邁戴耳機疑雲，陳其邁雖已駁斥，但讓同黨立委繃緊神經，更成為質詢NCC主委詹婷怡的現成題材，現場火藥味十足。

民進黨立委鄭寶清首先開炮，以陳其邁被傳戴耳機事件為例，要求NCC要拿出武器，避免不實訊息到處流竄，尤其面對媒體當前「搶快、搶流量、搶點閱率」的生態，往往消息一出，沒經求證就先行刊登，若查證並非事實，NCC應要求媒體下架或澄清。

詹婷怡強調，若有影響國家安全、社會治安或民心的訊息，自有相關部會各司其職，但依據廣電三法，NCC只能嚴格把關廣電媒體報導，網路上爭議訊息，不在NCC管轄範圍，並非推卸責任。

立委圍攻批卸責

民進黨立委劉世芳則指，大陸藉由網路業者影響台灣選舉，如果是在網路上散播假新聞，NCC「大概也有一些責任」，不希望NCC再推給其他單位，要求拿出實質作法。

詹婷怡強調，NCC是基於廣電三法對廣電業者的要求，要求查證、要求平衡報導，至於網路部分，「NCC不會介入content（內容）真假」，網路方面雖無法可管，但其行為若涉及違反刑法，自然能夠處理。

雙方唇槍舌戰一陣子後，劉世芳直接嗆聲詹婷怡，「主委，你現在是一個行政官員，而且是主管我們的國家通訊傳播委員會，我不希望你是個教授」，要求提出解決辦法，詹婷怡則不斷重申，「我已經建議了」。

(中國時報)

鄺麗貞露臉 喊話丈夫投一票 無限上綱 荒腔走板

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。