張忠謀不會避開非經濟問題

第26屆亞太經合會領袖代表張忠謀（右）與夫人張淑芬（左）12日出席代表團行前記者會。（方濬哲攝）

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中國時報
／台北報導

亞太經合會（APEC）領袖峰會即將登場，蔡英文總統昨表示，希望透過領袖代表張忠謀與各國領袖的交流，為台灣開拓更多國際合作的機會。張忠謀說，他確有話對美副總統彭斯、大陸國家主席習近平或日本首相安倍晉三講，也不會避免非經濟問題。

APEC年會暨領袖峰會12日至18日在巴布亞紐幾內亞登場，張忠謀將出席18日舉行的經濟領袖會議；蔡英文昨接見代表團，並為張舉辦行前記者會。

媒體詢問，如果遇到彭斯、習近平或安倍時，會傳達什麼訊息？張忠謀回應，他會把可能碰到的接觸都當作自然互動。

張忠謀說，他的確有話跟他們幾位說，至於說什麼，每個人不太一樣，「對彭斯說的話、對安倍說的話、對習先生說的話，都會不一樣的，也要看他們對我態度怎麼樣，自然互動嘛」。他也強調自己是領袖代表身分，APEC是經濟會議，但如果有別的領袖跟他談別的問題，他不會避免非經濟問題。

若遇到安倍晉三，是否會就跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）傳達訊息？張忠謀表示，「我們要什麼他們都知道」，所以不是傳達訊息，而是在短時間內有討論機會。

張忠謀表示，比起WTO，APEC是規模較小的組織，在此討論創新與供應鏈，可更方便且容易進行雙邊或多邊討論；Chinese Taipei（中華台北）雖只是中型經濟體，但也是具關鍵性且不可避免的供應鏈之一部分。

(中國時報)

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