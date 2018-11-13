青安一段式新案 長貸更有利

青安貸款祭出一段式、利率1.68％方案，長期貸戶較省息。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

實施8年、申貸戶近27萬戶的青年安心成家購屋貸款今年底到期，財政部不僅將延長辦理2年，並祭出一段式、利率1.68％方案，但不溯及既往，全案報政院核定中。

30年償還 平均年息少逾千

目前青安貸款分為「兩段式機動利率」與「前2年固定利率」兩方案，都依2年期定儲機動利率加計利息計算，前者目前利率是前2年1.44％、第3年起1.74％；後者第1、2年採固定利率，分為1.62％與1.72％，第3年起1.74％機動計算。至於財政部規畫的新制，採一段式利率，目前是1.68％。

住商不動產企研室經理徐佳馨指出，新制較適合分20至30年償還的長期貸款戶。以貸款800萬元，分30年償還為例，與兩段式現制相較，新推出的一段式方案總利息支出約219.01萬，較兩段式少繳3.22萬元，相當平均每年利息減少逾千元；但要注意的是，購屋人若規畫用10年還清，選擇「前低後高」的兩段式利率較優惠，同樣800萬元貸款，總利息支出可省下1.97萬元，平均年省近2千元。

條件寬鬆 適用多數首購族

銀行主管透露，目前許多民眾選擇兩段式機動利率，貸款約2至3年就清償，就是看上兩段式，前2年1.44％的「超低」利率，當利息拉高至1.74％，便立即跳槽轉貸。

徐佳馨說，不少民營銀行提供1.68％以下的方案，甚至公教專案僅有1.56％，都較財政部新制更具吸引力。立委江永昌也表示，目前五大行庫承辦首購房貸利率僅1.62％，且部分民營銀行更僅及1.58％，財政部應提出更具吸引力方案。

但財政部官員指出，民營銀行低利房貸，多鎖定特定族群，至於五大行庫首購房貸利率平均1.62％，也以第1年計，青安貸款條件相對寬鬆，較能讓多數首購族適用，且在利息設計上，政府也須顧及公股銀行經營成本。

(中國時報)

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