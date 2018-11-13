富邦人壽年度廣告 挺青年追夢

2018年11月13日 04:11 中國時報 魏嘉虹／台北報導

近年持續推動青年返鄉、創造在地就業機會的富邦人壽，鼓勵年輕朋友不管北漂打拚或是留鄉工作，都應該堅持理想、放膽追夢。在全新形象廣告中傳遞「不管都會或家鄉，都是自己的主場，發熱發光！」影片上線一周後廣受好評，在Youtube已經累積超過160萬的瀏覽人次。

富邦人壽2018年度企業廣告，傳遞「家鄉就是主場」的概念，返鄉工作如同回到運動賽事主場，自在又無後顧之憂。影片藉由數位不同年紀與背景的主角，以「回家」作為故事核心，透過收拾、回憶及沿途家鄉的風光，進而刻劃出每個角色背後的故事。

「我看完也覺得感動！」富邦人壽總經理陳俊伴說，「身為國民品牌的富邦人壽，我們將人才視為最重要的資產，並持續推動青年返鄉、服務深入城鄉，這也是企業社會責任的展現。深耕台灣每個城鄉區域是富邦的願望，我們要打造有溫度的服務，並提供舞台讓年輕族群一展長才，把夢想化成實際行動，這是我們實踐讓台灣變得更美好的方式，要讓幸福的力量照耀全台灣。」

富邦人壽四年多來啟動中長期區域發展計劃，大幅往中南部、花東移動，走進非都會區，整體人力大幅提升。。

以在台北打拼的朋友作為起點來計算，家鄉的距離及對你傳遞的訊息，如「擦過無數瓶香水，最愛還是 74公里外的橫山牌野薑花香」、「在二林養成拳手體質，離家207公里，無論被擊倒幾次 也會重新站起」，快上富邦人壽活動網頁（http://bit.ly/2DaFQQ0）「線上返鄉」！

(中國時報)