中國人壽推微型保險 弱勢受惠

2018年11月13日 04:11 中國時報 魏嘉虹／台北報導

中國人壽響應金融監督管理委員會政策，連續四年與宜蘭縣政府攜手合作，以捐贈宜蘭縣政府方式，共同推動微型保險，讓年滿15歲足歲到65歲低收入戶且符合條件之縣民都能享有基本的意外身故及意外殘廢保障，今年中壽進一步擴大安全守護網，讓中低收入戶也能受惠。中壽持續用愛與關懷守護民眾，在政府及企業齊力合作下，當意外發生時，微型保險能第一時間張開安全守護網，作為弱勢民眾的後盾，助其度過難關。

積極推廣微型保險的中壽，已連五年獲金管會肯定，中壽主動捐贈予多個縣市社會局及社福團體，擴大微型保險的社會保護傘，至目前全國已有近二萬名符合條件的經濟弱勢民眾獲得保障，在普惠金融中扮演了重要角色。今年中壽持續與宜蘭縣政府合作，並擴大受惠者的範圍，投保人數逾4,000人；期間發生兩例個案，因突來的意外事故導致保戶身亡，在中壽同仁積極協助，並迅速提供保險理賠金支應不幸發生急難的家庭，傳遞了一份溫暖給家屬，幫助並陪伴他們渡過人生難關，充分實踐企業社會責任。

中國人壽總經理黃淑芬表示，中壽透過企業文化及精神來體現企業社會責任，連結企業資源與宜蘭縣政府攜手，為縣內經濟弱勢家戶建構一道保障防護網，讓他們能無後顧之憂地為生活打拼，守護更多家庭。微型保險提供基本的人身保險保障，再配合社會保險及社會救助機制，強化對經濟弱勢族群的保障。在內部流程上，中壽優化作業及核保程序，有效率地提供保障，並由中壽宜蘭地區業務同仁，將微型保險之保險證親手交到每位被保險人手上，讓保障的防護網可以深入到宜蘭縣每一個需要幫助的角落。

(中國時報)