明年GDP保2 經濟虛火傷身

2018年11月13日 04:11 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

台灣經濟研究院昨公布最新經濟預測，明（2019）年台灣經濟成長率為2.2％，比今年預估的2.57％減少0.37個百分點，景氣走下坡，明年恐將陷入「保2」防衛戰。

台經院景氣預測中心主任孫明德表示，今年景氣以「沒有蟹黃的大閘蟹」來形容，明年出口疲軟、陸美貿易戰衝突升級，國際主要預測機構皆一致認為，全球貿易成長將不如今年表現，孫明德表示，明年可能連大閘蟹都沒有，治感冒的「蜂蜜檸檬」得多準備一點了。

專家籲準備蜂蜜檸檬

近來全球股市震盪，台股10月11日大跌660點，創單日最大跌點；孫明德進一步分析，受到股災影響，財富效果無法提升、民間消費低迷，加上陸美貿易戰衝突升溫、明年出口表現疲軟，各項經濟數字恐怕「虛火上升」，按照這個下跌趨勢走下去，明年經濟成長率預估的2.2％恐有下修壓力；孫明德說：「明年面臨保2關卡的挑戰。」

今年上半年出口呈兩位數成長；孫明德示警，明年出口看起來沒有動能，因為台灣在產品創新、原物料上漲、設備出口上，目前看起來都不太樂觀。

而德國Ifo經濟研究院昨也公布第4季全球經濟氣候指標持續下跌，受訪專家對經濟現況未來6個月經濟預期的評價均大幅下跌，顯示全球經濟成長放緩。

恐探2012年首季新低

台灣有19名專家為Ifo受訪對象，他們對國內整體經濟現況轉呈「壞」，對未來6個月看法為「轉壞」，包括整體經濟、資本支出、民間消費等均呈轉壞，指標值下探2012年第1季以來新低。

國家發展委員會經濟發展處處長吳明蕙表示，台灣專家對於現況顯然比上季來的悲觀，主要是調查時間在10月中，當時受到全球股災、陸美貿易戰升溫等影響，以美國股市道瓊指數為例，短短2天暴跌近1400點，台股不僅跌破萬點，還創單日最大跌點，巨幅的市場波動，都會使受訪專家在填寫問卷時相對保守。

(中國時報)