南山醫務社工獎 報名囉

2018年11月13日 04:11 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

為台灣社會增添幸福力量，南山人壽慈善基金會與中華民國醫務社會工作協會共同發起，全台唯一專為醫務社工設立的「南山醫務社工獎」，第二屆選拔報名活動正式起跑，自即日起至12月17日，歡迎醫務社工團隊與醫務社工踴躍報名，希望發掘台灣各角落醫務社工奉獻故事，將醫務社工默默付出、雪中送炭的感人精神發揚光大。

南山人壽推動「南山慈善基金－醫療關懷計畫」自2013年迄今，與全台198家醫院長期合作，深刻感受醫務社工協助解決病患各種問題，成為重要的支持照護力量。

為了讓更多人看見這一群默默奉獻的醫務社工，南山人壽慈善基金會設立全國第一個專為醫務社工設立的「南山醫務社工獎」，為第一線醫務社工團隊及夥伴加油鼓勵，表達對醫務社工的重視與肯定；主辦單位將依據社工專業、服務成效、服務特色等項目進行評選，團體組與個人組將各取「典範獎」、「優秀獎」各3名。

第一屆「南山醫務社工獎」於去年舉辦，獲得全國各醫療院所廣大迴響；這群醫務社工界的模範，都保持助人的高度熱情，在工作上整合各項社會資源，更深化服務內容，讓醫務社工工作更有溫度，在病患最需要的時候伸出援手。

榮獲個人獎的劉淑皎，是三軍總醫院澎湖分院第一位，也是唯一醫務社工師，為提供澎湖鄉親們更多的服務，劉淑皎工作範圍除了醫院內的安寧社會工作、醫療糾紛等工作，由於離島資源不足，劉淑皎更將服務範圍延伸到澎湖監獄病房以及澎湖鄉親家中。

剛擔任社工的劉淑皎，曾協助一位安寧癌友，臨終前見到30多年未曾謀面的兒子，劉淑皎說：「當時這名癌友眼中的驚喜與安慰，即使已經無法言語，我知道他已經可以放下了」；這段經歷，堅定劉淑皎作為醫務社工的使命，也讓她在後來11年的工作中，持續協助個案協尋家屬，讓病患了無牽掛的走完最後一程。

獲得團體組典範獎的天主教若瑟醫院，因應雲林縣人口老化社區醫療照護的需要，將醫療服務從醫院延伸到社區，結合醫療團隊與醫務社工的專業與服務，提供在地民眾一個無縫的健康照護系統。

(中國時報)