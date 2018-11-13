味全埔心牧場 轉賣三立

2018年11月13日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

味全配合政府政策設立逾一甲子的埔心牧場將轉賣三立集團！味全昨晚發布重大訊息，公告將處分牧場內外土地等資產，由三立集團出資26.63億買下，廣達68613.49坪的園區土地，可望獲利近10億元。味全直言，出售主因是改為觀光牧場30年來，經營沒重大突破，反觀三立有開發需求，才決轉讓。

味全董事會昨通過埔心牧場處分案。味全董事長陳永清指出，近2、3年，味全努力專注本業以來，便有意處分埔心牧場，三立集團約半年前開始接觸，據了解，未來園區可能會打造為觀光影城。陳永清強調，感謝三立集團承諾聘用願留任的牧場員工，也讓牧場未來開發更具發展性。

味全埔心牧場為民國46年配合政府酪農產業政策所開發，歷經60餘年，讓處於亞熱帶、氣候條件不利酪農業發展的台灣，如今生乳產量每日可達1000至1100 噸左右，對台灣酪農產業發展具有貢獻，在味全發展史上具有舉足輕重的地位。

惟味全執行長蘇守斌不諱言，轉型為觀光休閒牧場後，由於味全非觀光業、也非建築業，歷經30年經營，始終無法取得突破性發展，近年來在味全經營定調專注本業下，便陸續有人來接觸接收埔心牧場事宜，三立集團也在經人介紹下，表達有意接手開發，故味全才毅然決定轉讓。

(中國時報)