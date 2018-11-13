陸撒一中包圍網 封堵綠營

2018年11月13日 04:11 中國時報 藍孝威 ／北京報導 呂佳蓉、／北京報導

大陸國家主席習近平17日至18日將赴巴布亞紐幾內亞出席亞太經濟合作會議（APEC）第26次非正式領袖會議，並訪問主辦國巴布亞紐幾內亞、汶萊和菲律賓；大陸涉外人士指出，為全面圍堵綠營在南太生事，屆時大陸與巴紐、汶萊和菲律賓分別發表共同聲明，將強調進階版一中，即反對任何形式台獨、支持「中國統一」。

強調進階版一中

大陸外交部發言人陸慷12日宣布，大陸國家主席習近平17日至18日將赴巴布亞紐幾內亞出席APEC非正式領袖會議，他還說，15日至21日，習近平應邀訪問位於亞太地區的巴布亞紐幾內亞、汶萊和菲律賓。

陸慷強調，習近平將於出訪期間內在巴紐與「建交」的太平洋島國領導人會晤。大陸涉外人士透露，這是因為台灣在南太的6友邦確定不會出席大陸與南太的論壇，陸外交部的表述，有壁壘分明之意，與民進黨政府絕不兩立。

大陸涉台人士與學者表示，對大陸而言，在兩岸關係上愈來愈尖銳的情勢下，保持國際上為一個中國政策是陸方明確的態度。因此包含出席APEC與會晤東協國家的場合，以及在APEC前訪問這3個國家時，陸方會讓這些國家先了解大陸的反台獨立場，以打預防針方式讓這些國家知道，防止不測事件發生。

對東協打預防針

該涉台人士也說，台灣新南向政策干擾到大陸與東協國家的關係，現在的台灣政府也有台獨傾向，不論是有聲明與沒有聲明也好，大陸領導階層與這些國家的領導人會談時，也都會請外國領導人注意大陸跟台灣問題，希望他們不要支持台獨。

去年北京一帶一路峰會期間，陸越發表聯合公報，越方強調將堅定奉行一個中國政策，支持兩岸統一，反對任何形式的台獨分裂活動，不與台灣發展任何官方關係；習近平同年11月訪寮國時，寮國也提出類似表述。

李克強首度訪星

此外，除習近平即將出訪外，大陸總理李克強昨日對新加坡展開正式訪問並出席東亞合作領導人系列會議。李克強此行將推動大陸和新加坡、東協國家之間的一帶一路合作，提振東亞地區合作信心。這是大陸總理時隔11年再次訪新加坡，也是李克強任內首次正式訪問新加坡。

李克強昨日與李顯龍舉行會談，雙方還簽署自由貿易協定升級議定書；內容包括強化投資保護等相關規定，也涵蓋電子商務與環境等諸多新領域。

(中國時報)