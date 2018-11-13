蔡政府外交空間 更難施展

2018年11月13日 04:11 中國時報 呂佳蓉／北京報導

從12日到18日，民進黨政府外交空間遭全面性圍堵，大陸國家主席習近平與總理李克強近來將接連分頭訪問南太平洋與東協國家，綠營推動的新南向政策將遭大陸全面衝擊，加入CPTPP也難以達陣，民進黨政府外交困局將加劇。

中國人民大學美國研究中心主任時殷弘表示，訪問東南亞國家是大陸2016年杭州峰會開幕前夕即開始，是大陸外交的重點；而在訪問南太平洋方面，在大陸已經有的經濟影響增強與外交增強，可以肯定的說，這至少是進一步在南太平洋，在需要的時機奠定在挖台灣邦交的厚實基礎，「這是很清楚的」。

時殷弘表示，在南太平洋已與大陸有邦交的國家，大陸方面還是想要進一步加強陸方在此區的外交影響，若是有簽署反對台獨分裂活動的聲明，其中含義之一就是針對台灣民進黨政府，以給予警示。談到台灣的新南向政策，時殷弘也不諱言的說，台灣花了很多錢，但最終結果台灣方面應該要去思考，「結果可能不太好」。

上海華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯則表示，CPTPP明年就要啟動，雖然大陸目前為止尚未加入該區域合作組織，但是影響力還是在，台灣也沒有辦法在大陸還尚未加入該組織前，就先行加入。加上近來陸日關係和緩，日本也不會冒著與大陸關係變壞，犧牲去大陸開拓龐大市場的機會，在兩岸關係上站在台灣這邊。

包承柯指出，台灣要在國際空間發展，首先要先表現出兩岸是同為一個國家的概念，而台灣屬於中國的一部分也是被國際社會普遍所接受，要台灣以獨立的名義加入任何國際組織也沒有一丁點的空間。而台灣的新南向到目前為止未起到什麼實質作用，此次李克強要再與新加坡簽訂經貿協議，也代表新南向政策的重挫。

(中國時報)