蔡政府外交空間 更難施展

友善列印
中國時報
呂佳蓉／北京報導

從12日到18日，民進黨政府外交空間遭全面性圍堵，大陸國家主席習近平與總理李克強近來將接連分頭訪問南太平洋與東協國家，綠營推動的新南向政策將遭大陸全面衝擊，加入CPTPP也難以達陣，民進黨政府外交困局將加劇。

中國人民大學美國研究中心主任時殷弘表示，訪問東南亞國家是大陸2016年杭州峰會開幕前夕即開始，是大陸外交的重點；而在訪問南太平洋方面，在大陸已經有的經濟影響增強與外交增強，可以肯定的說，這至少是進一步在南太平洋，在需要的時機奠定在挖台灣邦交的厚實基礎，「這是很清楚的」。

時殷弘表示，在南太平洋已與大陸有邦交的國家，大陸方面還是想要進一步加強陸方在此區的外交影響，若是有簽署反對台獨分裂活動的聲明，其中含義之一就是針對台灣民進黨政府，以給予警示。談到台灣的新南向政策，時殷弘也不諱言的說，台灣花了很多錢，但最終結果台灣方面應該要去思考，「結果可能不太好」。

上海華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯則表示，CPTPP明年就要啟動，雖然大陸目前為止尚未加入該區域合作組織，但是影響力還是在，台灣也沒有辦法在大陸還尚未加入該組織前，就先行加入。加上近來陸日關係和緩，日本也不會冒著與大陸關係變壞，犧牲去大陸開拓龐大市場的機會，在兩岸關係上站在台灣這邊。

包承柯指出，台灣要在國際空間發展，首先要先表現出兩岸是同為一個國家的概念，而台灣屬於中國的一部分也是被國際社會普遍所接受，要台灣以獨立的名義加入任何國際組織也沒有一丁點的空間。而台灣的新南向到目前為止未起到什麼實質作用，此次李克強要再與新加坡簽訂經貿協議，也代表新南向政策的重挫。

(中國時報)

陸撒一中包圍網 封堵綠營 彭斯將加強批陸力道

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。