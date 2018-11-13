法德領袖 一搭一唱暗批川普

2018年11月13日 04:11 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

巴黎和平論壇11日開幕，法國總統馬克洪在開幕式上致辭。論壇旨在促進在全球重大問題上建設更有效的多邊體系。（中新社）

紀念第一次世界大戰終戰100周年，由法國總統馬克洪發起的首屆巴黎和平論壇，11日下午在巴黎揭開序幕。馬克洪延續他在終戰儀式致詞的基調，警告民族主義崛起對和平的威脅，呼籲捍衛多邊主義及國際合作。德國總理梅克爾附和他的說法，警告狹隘的民族主義已再度抬頭。兩人一搭一唱，明擺著針對倡導單邊、排外主義的美國總統川普。

這場為期3天的國際論壇，有德、俄、加等多國領袖參與，但川普並未出席，而是冒雨前往巴黎的美軍公墓，向一戰陣亡官兵致敬，稍後搭專機返美。

第一位致詞的梅克爾表示，她「擔心狹隘的民族主義在歐洲和世界各國抬頭」，她稱切莫把今日的和平視為理所當然，並警告拒絕溝通、妥協恐將引發致命後果。梅克爾強調多邊主義和國際合作的重要性，她意有所指說，當前世界的大多數挑戰，都「難以由單一國家獨立解決，而是協調配合」。她批評孤立主義，「既不是百年前的解決方案，怎可能是今日的正確出路？」

馬克洪則重申他在紀念百年終戰紀念式的發言，強調國際社會正面臨民族主義和極端思想的威脅，各國必須採取集體行動，共同面對因應環境、核擴散、反猶太主義等問題，今後世局會持久和平或更混亂，他強調必須宣揚多邊主義的重要性，以免世人重蹈百年前一次大戰的覆轍。

聯合國祕書長古特瑞斯，則關切政治對立和貿易爭端帶來的影響。他說，當年觸發兩次世界大戰的因子，如今仍然存在，令人憂慮是否會歷史重演，爆發連串難以預測的事件。三人雖然沒有直接點名川普，但他們的發言顯然都衝著川普的美國優先國際觀而來。

(中國時報)