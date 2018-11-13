歐洲建軍 川普怒嗆侮辱人

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中國時報
／綜合報導

法國總統馬克洪日前呼籲建立「真正的歐洲軍隊」，以避免過度依賴北約（NATO）與美國。美國總統川普9日痛批這番言論簡直「侮辱」，還指責歐洲國家未負起應負的北約軍費責任，不過他的「麻吉」俄羅斯總統普丁11日公開跟他唱反調，不僅對歐洲建軍表示贊同，還稱如此有助「推動多元化」。

川普與夫人梅蘭尼亞剛飛抵巴黎，準備出席第一次世界大戰終戰100周年紀念活動，他就忍不住在推特炮轟馬克洪，指他提出的歐洲建軍建議「非常侮辱人。也許歐洲國家應該先分擔公平比例的北約軍費，這部分美國已補貼很多！」法美領袖10日會晤時，馬克洪也特別安撫川普，稱他願意分攤軍費。

普丁11日到達巴黎凱旋門的紀念儀式現場時，先與川普夫婦握手，又向他們豎起大拇指，德國總理梅克爾則微笑回應。事後他被問及對組建歐洲軍隊的看法，他表示，歐洲是個強大的經濟聯盟，自然會想在國防安全上更加獨立，他能理解馬克洪的「心願」，俄羅斯對此事的立場「一定程度上與法國一致」，他還稱這是個「積極進程」，可以「推動世界多元化」。

普丁還透露，他已與川普有過良好的交談，但未說明詳情。克里姆林宮隨後表示，普丁並未與川普討論美國計畫退出的《中程飛彈條約》（INF）。

馬克洪去年上台後力推歐洲建軍，去年歐盟出資數十億歐元，成立歐洲防務基金，法國也帶頭成立了9國聯軍組成的「快速反應部隊」，以執行救災等聯合軍事任務。本月6日，他再次呼籲打造歐洲軍隊，「我們必須想辦法保護自己，無論威脅是來自中國、俄羅斯，甚至美國。」他還強調，當川普宣布美國退出INF時，犧牲了歐洲的安全，「我們必須用更具主權的方式保護自己，不只是依靠美國。」

(中國時報)

法德領袖 一搭一唱暗批川普

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