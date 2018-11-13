網路PTT開賭 高市選情最熱

內政部長徐國勇（右二）12日在警政署長陳家欽（中）陪同下，至刑事局視察這次掃黑、緝賭專案行動的成果。（胡欣男攝）

友善列印
中國時報
／綜合報導
賭博網站第三方支付金流示意圖。（警方提供）

九合一大選進入最後階段，警政署發動全國掃蕩選舉賭盤專案，查獲4件選舉賭盤，移送6人。警方估計，全台有逾百億賭資流竄，最熱門的賭盤，莫過於是話題性最高的高雄市長選情，不僅金流電子化，組頭還透過LINE、PTT論壇開賭盤，手法五花八門。

組頭開出高雄讓分盤

警政署上周執行專案，雖針對選舉賭盤，但考量該賭盤係由各類組頭籌資開設，因此也針對網路賭博、地下運動簽賭、職業賭場與六合彩組頭全面掃蕩，3天專案下來，共查獲各類賭博案件796件1631人，但選舉賭盤查緝不易，案件數僅4件，查扣現金賭資308萬餘元、支票400萬元。

嘉義市警局破獲許姓男子經營六合彩及美國職棒地下簽注站，兼營選情最緊繃、全國關注的高雄市長選舉的「讓分賭盤」，警方先逮捕下游組頭呂姓男子及其女友，隔天再逮許男，清查賭資70萬元。

彰化賭盤以P幣下注

另外，彰化縣鹿港警方查獲65歲李姓六合彩組頭，涉嫌在LINE群組中，開設台中與高雄市長的選舉賭盤，警方上門搜索時，還在他手機裡發現已有賭客下注10萬元，他也坦承與賭客對賭。

同時，溪湖分局也獲報，有年輕組頭利用大學生為主的PTT論壇，開設2018年彰化縣長、縣議員、鄉鎮市長選舉賭盤，賭盤分別為「縣長選舉賭盤」、「縣議員數量比」、「鄉鎮市長數量比」，並供網友利用該網站流通的「P幣」下注，開票結算後，可以90比1比例兌現。

警方逮捕34歲張姓組頭，他供稱開賭盤純粹是娛樂好玩，並稱以前若有重大社會議題，網站也會開賭盤供網友下注，且在2016年立委選舉也曾在PTT開賭盤，直呼「有這麼嚴重嗎？」

內政部長徐國勇昨和警政署長陳家欽到刑事局視察專案績效，他表示，選舉最後10天，通常是現金買票最猖獗時期，政府打擊賄選不手軟；同時也會擴大追查賭資金流，防堵境外勢力干預選舉。

(中國時報)

組頭結合第三方支付 賭資難查

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。