網路PTT開賭 高市選情最熱

2018年11月13日 04:11 中國時報 胡欣男 、 吳敏菁 ／綜合報導 ／綜合報導

賭博網站第三方支付金流示意圖。（警方提供）

九合一大選進入最後階段，警政署發動全國掃蕩選舉賭盤專案，查獲4件選舉賭盤，移送6人。警方估計，全台有逾百億賭資流竄，最熱門的賭盤，莫過於是話題性最高的高雄市長選情，不僅金流電子化，組頭還透過LINE、PTT論壇開賭盤，手法五花八門。

組頭開出高雄讓分盤

警政署上周執行專案，雖針對選舉賭盤，但考量該賭盤係由各類組頭籌資開設，因此也針對網路賭博、地下運動簽賭、職業賭場與六合彩組頭全面掃蕩，3天專案下來，共查獲各類賭博案件796件1631人，但選舉賭盤查緝不易，案件數僅4件，查扣現金賭資308萬餘元、支票400萬元。

嘉義市警局破獲許姓男子經營六合彩及美國職棒地下簽注站，兼營選情最緊繃、全國關注的高雄市長選舉的「讓分賭盤」，警方先逮捕下游組頭呂姓男子及其女友，隔天再逮許男，清查賭資70萬元。

彰化賭盤以P幣下注

另外，彰化縣鹿港警方查獲65歲李姓六合彩組頭，涉嫌在LINE群組中，開設台中與高雄市長的選舉賭盤，警方上門搜索時，還在他手機裡發現已有賭客下注10萬元，他也坦承與賭客對賭。

同時，溪湖分局也獲報，有年輕組頭利用大學生為主的PTT論壇，開設2018年彰化縣長、縣議員、鄉鎮市長選舉賭盤，賭盤分別為「縣長選舉賭盤」、「縣議員數量比」、「鄉鎮市長數量比」，並供網友利用該網站流通的「P幣」下注，開票結算後，可以90比1比例兌現。

警方逮捕34歲張姓組頭，他供稱開賭盤純粹是娛樂好玩，並稱以前若有重大社會議題，網站也會開賭盤供網友下注，且在2016年立委選舉也曾在PTT開賭盤，直呼「有這麼嚴重嗎？」

內政部長徐國勇昨和警政署長陳家欽到刑事局視察專案績效，他表示，選舉最後10天，通常是現金買票最猖獗時期，政府打擊賄選不手軟；同時也會擴大追查賭資金流，防堵境外勢力干預選舉。

(中國時報)