組頭結合第三方支付 賭資難查

2018年11月13日 04:11 中國時報 胡欣男 ／台北報導 ／台北報導

刑事局針對賭博網站金流溯源追查，發現網站已不使用現金交易，而是透過信用卡、銀行虛擬帳戶或超商代碼繳費儲值兌現，幾乎沒有「現金流」，警方也查出確實有第三方支付公司與組頭合作，賭資就在空中轉來轉去，讓警方追查選舉賭盤資金益加困難。

警方表示，選舉賭盤通常要等開票結果出爐，才會去結算輸贏，目前沒有太多現金可查，況且，賭資早已電子化，幾乎沒有現金流。

刑事局偵查第九大隊根據8月全國緝賭專案溯源，發現20多個賭博網站，全都以信用卡、虛擬帳戶與超商代碼，儲值、支付賭資。警方循線查出，來源都是登記在台北市的3家第三方支付資訊公司經手金流，雖都是一人公司，但警方揪出幕後老闆是41歲王姓男子。

同時，刑事局也陸續接獲有民眾遭賭博網站「詐賭」報案。「星際俱樂部」賭博網藉LINE及臉書攬客，提供百家樂、輪盤、運動賽事等博弈遊戲，網站宣稱獨家引進循環獲利法，投資1000元可獲利800至2000元，誘騙賭客上鉤。

網站起初先讓賭客嚐甜頭，接著變更程式，調整輸贏機率，宣稱提供「明牌」可讓賭客贏得10至50倍賭金，賭客紛紛加碼，業者卻刪除賭客帳戶，猶如吸金手法詐騙賭資，警方逮捕23歲陳姓業者與網站員工。

警方查出，陳姓業者的「星際」賭博網，也是透過王的第三方支付收賭資，雙方甚至簽合約，王每筆交易收4至6%不等手續費。以王今年迄今處理20多個網站金流約8億估算，獲利至少3000萬，而陳的「星際」半年來，不法所得也高達2000萬，這類第三方支付公司已成為洗錢死角。

(中國時報)