女童3級燒燙傷 父控恐怖幼兒園

2018年11月13日 04:11 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

5歲羅姓女童，今年6月在桃園某幼兒園遭熱湯燙傷，不但右側臀部皮膚整塊不見，全身24％2到3級燒燙傷，醫院一度發出命危通知，住院1個多月後才出院，目前持續復健中，但每晚都邊哭邊睡。羅父除提告討公道，也控訴園方不理不睬，全推給保險公司，妻子因此要看精神科，泣訴是「恐怖幼兒園」。

幼兒園張姓負責人昨天表示，案發第一時間就向家長道歉，也持續與家長溝通，案件已進入司法程序，將配合檢警調查，並尊重家長說法。

羅姓家長昨到桃園警分局，強調事發後不想浪費司法資源，8月底先嘗試跟幼兒園聯絡，卻得到「我們有500萬元額度」的說法，但實際和保險公證人談，對方竟開出包含醫藥費和精神撫慰金僅15萬元金額，讓他覺得不可思議，連園方獲悉也坦言「數字很羞辱人」，卻沒有其他做法。

羅爸爸表示，他在10月中旬對負責人、園長、老師、送湯廚工和廚房管理者5人提告業務過失傷害罪，並語帶哽咽表示，事發後就將女兒轉校，但愛女至今仍夜夜惡夢纏身，邊哭邊睡。

他表示，當時女兒正在班上上舞蹈課，課堂中午餐和熱湯送到教室後方桌子，女兒正好被安排在桌子前方，沒想到熱湯全灑到女兒身上，老師粗暴地拉著跌坐在地的女兒到外面洗手台沖水，人就離開，光看就讓他心寒。

如今他光在女兒身上醫藥費就花了10餘萬元，希望幫女兒除疤諮詢醫美，也得到至少要花80萬且最多只能恢復4成的答案，想到傷疤會跟著愛女一輩子，不禁鼻酸。

桃園市教育局表示，6月接獲家長反映後即前往稽查，發現幼兒燙傷肇因於餐點擺放位置未與活動區區隔，且室內活動動線安排不當所致，並發現幼兒園有超收、聘任未具資格教保員和教保員不足，已依幼兒教育及照顧法開罰3.3萬元並限期改善。

(中國時報)