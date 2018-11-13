性侵犯洗門風求輕判 法官打臉

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中國時報
／台北報導

陳姓男子與李姓男子在前年輪流性侵酒醉少女，案件曝光後，陳男被要求在西門町捷運站前掛「強姦犯」求原諒的牌子下跪「洗門風」，法院審理時，他以此請求法官減刑，最高法院認定他沒有值得憫恕及同情之處，不予減刑，昨將陳、李各判刑3年確定。

判決指出，陳男與少女認識不久後，前年2月間，他邀約當時17歲的少女在板橋車站單獨見面，但少女未依約出現，陳於是在臉書發文洩憤，少女與友人在北市彩虹橋烤肉，她不願陳男因此事不悅，於是在酒醉狀況下仍在友人陪同下，前往火車站與陳男碰面。

陳騎機車載少女到他朋友住處，陳與李姓友人見少女酒醉不能抗拒，輪流性侵，少女遭侵犯後告知對方下體流血疼痛，但陳不理會，急著聯繫少女朋友來接人，後來獨自載少女到火車站後離去。

檢方起訴後，陳辯稱他接受少女友人所提的「洗門風」條件，到西門捷運站出口，當眾身掛寫有「強姦犯求原諒」的牌子下跪15分鐘，並已經完成對方的要求，犯行其情可憫，請求法官輕判並給緩刑。

歷審認為，李已賠償少女且和陳男都已履行和解條件，但他們對少女呼之即來、揮之即去，犯行惡劣；陳雖下跪洗門風，但不足以引起一般之同情，不予減刑，陳及李男都判刑3年，案經上訴，最高法院駁回定讞。

(中國時報)

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