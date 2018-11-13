陳杰讚許活動 讓台灣走出去

國際工會聯合會亞太區（ITUC-AP）第16次區域總理事會議12日舉行開幕式，中華民國全國總工會理事長陳杰（前排中）與勞動部長許銘春(前排左5)均出席。（陳麒全攝）

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中國時報
／桃園機場報導

國際工會聯合會亞太區（ITUC-AP）第16次區域總理事會議開幕式，12日在中華航空總部會議室舉行，包括25個國家都派出代表與會出席。活動主辦的中華民國全國總工會理事長陳杰表示，透過此次活動來共同創造台灣經濟的發展，讓台灣在國際社會的能見度有所幫助。

勞動部長許銘春出席表示，國際工會聯合會（ITUC）是世界上非常重要的組識，它和ITUC-AP一直不斷地強化亞太地區工會的團結，以及維護勞工的權益，相信透過這次地區總理事會，各工會間的團結、友誼與合作，都能夠強化，也決心要維護勞工的尊嚴，同時透過合作，可讓這些目標成真，且愈來愈好。

陳杰表示，「讓台灣能夠走出去」，現在能印證到中華民國全國總工會做得到，因為中華民國全國總工會爭取到ITUC-AP第16次區域總理事會議主辦權，且出席貴賓在亞洲太平洋地區共有25個國家、50位代表與會。

陳杰指出，這次會議大家共同關心的是整個勞工的議題，並且聚焦在「家庭暴力」通過年度計畫。台灣本身在1987年通過了家庭暴力防治法，到了2007年，也再度修法調整，最主要是關心整個女性勞工，這個部分，事實上中華民國早已做到了。

針對投信投顧業者近幾年積極爭取勞退新制帳戶開放勞工自選投資，陳杰表示，勞工團體非常關心勞工的權益，提到這個問題，有點感嘆，不知道怎麼說起，他呼籲政府要確實並落實的照顧勞工朋友，也請資方要共同的照顧勞工。

(中國時報)

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