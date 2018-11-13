藍力拚過半 黃金交叉可期

2018年11月13日 04:11 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

第三屆新北市議員應選66席，共120人角逐，在中央執政不利、市長選情侯友宜聲量大過蘇貞昌等因素下，一般認為對民進黨選情衝擊大，「綠大於藍」的版圖可能逆轉為「藍大於綠」，泛藍席次甚至可能安全過半，無黨籍議員將不再扮演關鍵少數。

2014年新北市議員選舉，中央執政包袱不僅讓市長朱立倫險勝對手，議員生態也丕變，原本藍大於綠的議會政治版圖一夕間逆轉為26比32，就算加上無黨籍奧援，泛藍實質不過半，議長選舉歷經合縱連橫、泛綠議員跑票，最後結果藍綠平手，藍營蔣根煌以抽籤獲勝。

綠大於藍版圖 勢必重整

如今風水輪流轉，今年執政黨包袱讓綠營倍感壓力，國民黨新北市長候選人侯友宜各區民調更大幅領先對手蘇貞昌，影響所及，議員版圖勢必重整。

以第3選區（三重蘆洲）綠營鐵票區為例，9席議員藍3綠6，今年綠營又提6席，扣除實力較穩的現任5席，剩餘1席選情艱難，一旦選票瓜分，很可能逆轉為藍4綠5。

藍軍大本營第6選區（永和）今年應選席次少1席，藍綠各提名2人，呈現4搶3殊死戰，恐呈現藍2綠1。

其他如第2選區（林口、五股、泰山、新莊）、第7選區（樹林、鶯歌、土城區、三峽）等傳統綠大於藍的選區，在侯友宜民調領軍、藍營新人搶進的雙重攻勢下，綠營若是配票不當，也極有可能掉2席以上。

無黨籍 不再扮關鍵少數

綜合而言，本次選舉除了中央執政不利，另外綠營提名策略過度積極，勢必會造成席次折損，由此分析選舉結果，幾乎可說是「藍營席次大增，綠營自相廝殺」，至於無黨籍、時代力量議員能獲幾席，將是觀察重點。

(中國時報)