藍綠搶攻桃議會 無黨是關鍵

藍綠無法在議會取得過半實力，無黨籍將成為少數關鍵。右為國民黨老將萬美玲、左為民進黨現任議員李光達拜票。（蔡依珍攝）

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中國時報
／桃園報導
2014桃園市議員當選結果

桃園市議員130人中應選63席，桃園、中壢、平地原住民、山地原住民等4個選區都較原先增加1席，大溪復興區應選席次由3席變為2席，國、民兩黨皆以過半為目標，不過無黨籍參選人多達47人，候選人各據一片山頭，當選人數要過半預期有一定難度。

國民黨以席次最大化為目標，提名38人至少要拿下32席，28席爭取連任外，還包括以無黨籍參選的楊梅區李家興、新屋區長徐同治，但退出國民黨的李雲強以無黨籍身分參選，席次增減有變化。

民進黨則提名34人，其中包含21名現任議員爭取連任，綠營同樣拚63席過半，而桃園市平地原住民市議員部分，黨部徵召市議員林志強參選，盼增加席次。

無黨籍聲勢壓境而來

桃園市議會一向藍大於綠，綠黨有1席王浩宇爭取連任，同時也加入羅岳峰及歐陽霆投入桃園區及平鎮區選戰，再加上無黨籍參選人數多達47人，人數較往年增加，也讓政黨過半目標增加困難度，反倒是無黨籍人數因為政黨提名限制，讓人數可望壯大，預期為左右議事運作關鍵的重要勢力。

邱奕勝任議長呼聲高

正副議長仍以國民黨的邱奕勝搭配李曉鐘呼聲最高，邱奕勝領導的桃園市議會，即使在國民黨吳志揚時期、鄭文燦執政的階段，一向是府會和諧，並未擦出太大火花，他在位期間力求政通人和，議事協調能力強。

民進黨部分則將視當選席次多寡決定是否推出搭配人選，最快在25日選完決定，強調若當選人數過半一定會推出人選，黨團也以此為目標。

而無黨籍部分，若無其他原因，原則上傾向支持藍營人選，至於綠黨若無意外，正副議長選舉都是投自己1票，並不會投其他政黨。

(中國時報)

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