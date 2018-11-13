藍綠志在過半 力拚議長寶座

2018年11月13日 04:11 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

前立委顏清標的女兒顏莉敏，問政專業犀利，將角逐下屆副議長。

市議員曾朝榮與市長林佳龍關係密切，有意問鼎下屆議長。

市議會民進黨團總召李天生，志在下屆議長。（陳世宗攝）

國民黨在台中市長候選人盧秀燕領軍下，力拚「市長換人做、市議員過半」，拿下正、副議長寶座。（陳世宗攝）

民進黨在市長林佳龍「母雞帶小雞」聯合競選戰略下；志在「市長連任、議會過半」，台中市完全執政！（陳世宗攝）

2014台中市議員當選結果

2018第3屆台中市議員爭霸戰，17個選區高達130人登記，應選65席，老將力求連任，新秀勇於攻城掠地，競爭激烈下，仍以藍、綠「母雞帶小雞」競逐占優勢，小黨及自行參選空間有限；藍、綠志在拿下過半席次，爭奪正、副議長寶座。

韓流外溢 國民黨氣勢壯

第2屆台中市議員選戰！國、民兩黨各拿下28、27席，無黨6席，親民黨2席。現任市議會正、副議長分別由國民黨籍林士昌及張清照擔任，兩人分屬原台中縣黑、紅派，林士昌不再參選，交棒給大兒子林孟令；下屆藍營正、副議長紅、黑配，已拍板定案。

國民黨在「韓流」外溢下氣勢如虹，提名37席加上紅、黑派積極輔選友好黨下，可能過半跨過33席門檻；由藍營屬意的張清照、顏莉敏直取下屆正、副議長。張清照在清水紫雲巖與盧秀燕造勢大會上，湧進逾8000名支持者，聲勢浩大，展現志在議長的實力。

花博加持 民進黨有信心

民進黨市議員提名36席，在市長林佳龍「母雞帶小雞」聯合競選戰略下，力拚「市長連任、議會過半」；但因民進黨在各區都採「高額」提名，加上林佳龍力推嫡系子弟兵，讓老將倍感腹背受敵，造成「黨內互打」，瓜分基本票源。

市長選情必帶動市議員席次，民進黨在台中世界花博加持下信心倍增，對議會過半甚表樂觀。黨內議長之爭，群雄輩出，暗潮洶湧，包括市議員曾朝榮、李天生、何敏誠及何文海等；李天生、曾朝榮分別曾競逐第1屆、第2屆市議會副議長，實力相當。

值得關注的是，今年選舉和4年前最大不同是選民結構的改變，引領選舉風潮的族群有很大差異，受年金改革、老人健保補助排富及經濟不景氣等影響，幾乎聽不到年輕人談論政治，中高齡選民將成這次選舉主軸，厭惡藍綠惡鬥的無色覺醒遞增，也衝擊藍綠選票消長。

(中國時報)