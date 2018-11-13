南市議員選舉 綠拚過半不易

2018年11月13日 04:11 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

國民黨提名王家貞（前排右起）、洪玉鳳、蔡育輝、蔡淑惠、李中岑等5位議員拚連任，都被視為「強棒」。（本報資料照片，洪榮志攝）

民進黨籍台南市副議長郭信良「上位」擔任議長的機會不小。（本報資料照片，洪榮志攝）

2014台南市議員當選結果

台南市議員有57席，民進黨為爭取「完全執政」高額提名37人，已造成多個選區為爭搶有限的綠色票源內鬥嚴重，連市黨部也不得不主動出手搶奪「叛將」的選票，企圖增加席次。不過，一般預料，民進黨取得過半席次並不容易，此舉也導致下屆議長選情充滿變數。

高額提名 內鬥嚴重

本屆台南市議會扣除2名議員過世、2人辭職赴中央任職，現有的53名議員中，民進黨23人、國民黨15人、台聯1人，無黨籍14人。下屆市議員選舉，不僅民進黨一口氣提名37人，國民黨也提名22人，藍綠都「大躍進」展現強烈的政治企圖心。

在現任議員中，民進黨有17人、國民黨12人、台聯1人及無黨籍11人，合計41人爭取連任；至於議長賴美惠等6名議員也傳承第二代，無黨籍議員林慶鎮則由妻子陳碧玉改披綠袍接棒。換言之，至少有高達48名現任議員，或尋求連任或交棒繼續鞏固地盤，大幅壓縮新人參政的空間。

不過，面對老將及現任政二代的重重包圍，部分新人的表現仍頗為搶眼，像蔡筱薇、沈震東、林士傑、沈家鳳、陳昆和、陳宗明、李偉智、李鎮國、方一峰、郭鴻儀等人，在各自選區都被視為擁有對連任勢力構成威脅的實力。

新人表現 頗為搶眼

民進黨採取高額提名策略，目前在第2、第9選區的選情都已拉警報。其中，北門、學甲、將軍、七股、佳里、西港等區的第2選區應選5席，民進黨提名3人，卻面臨因本屆議長選舉跑票案被民進黨開除黨籍的現任議員蔡秋蘭、陳朝來等人爭奪有限票源，情況並不樂觀。

此外，安平、南區的第9選區應選6席，民進黨提名4人，但因國民黨提名的3位現任議員蔡淑惠、林美燕、盧崑福都實力堅強，加上遭遇跑票案被開除黨籍的現任議員莊玉珠也尋求連任，迫使市黨部二度主動發出選舉文宣，企圖從「叛將」手中搶奪這2選區的綠營選民，惟效果仍待觀察。一般預估，民進黨要在台南市議會打下過半席次並不容易，此舉也牽動下屆議長的選情。

由於議長賴美惠確定交棒，除人緣頗佳、他黨較能接受的民進黨籍副議長郭信良「上位」機會不小外，資深議員邱莉莉、林宜瑾、郭清華等人，也都獲得不少支持，具有角逐龍頭的實力。問題是，在民進黨未能過半的情況下，一旦國民黨與無黨籍聯手，議長寶座也不無易手的可能，目前仍充滿變數。

(中國時報)