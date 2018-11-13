韓流助攻 許崑源拚掌議事槌

2018年11月13日 04:11 中國時報 劉宥廷 ／高雄報導 ／高雄報導

2014 高雄市議員當選結果

坊間傳聞多份民調顯示受霸王韓流勢不可擋，高市各區前兩名議員候選人幾乎藍營包辦，可能讓不少綠營老將、新秀掉出榜外，韓流持續威有助國民黨奪取多席次議員，也讓議員第八選區指標性人物前議長許崑源奪回議長寶座的希望大增。

第八選區 婦女名額決勝

議員第八選區前金、新興、苓雅3個行政區位於高雄市中心，發展最早也最快，是市府所在地，居民的教育程度比其他地區稍高，公教人口較多，是繼左楠區後，泛藍勢力次佳的票倉。

地方原本評估該區選情會回歸藍綠席次3：3，但受韓流強力拉抬，藍綠力拚1席婦女保障名額，已出現藍營新人陳若翠擠掉綠營老將周玲妏態勢，泛綠想在這搶攻4席，難上加難。

第九選區 綠恐自相殘殺

議員第九選區鳳山應選8席，目前藍綠席次3：5，但超強韓流也激化鳳山當地選情，不少里長評估分析，藍營提名4席議員候選人可望全壘打，韓國瑜已是藍營在高雄史上最強的母雞帶小雞；反觀陳其邁陷入民調拉鋸戰，綠營的新人、老將在此戰面臨腹背受敵，最終恐自相殘殺。

高市議會共66席，過半需34席以上，民進黨現任議員36席，本屆提名38席，綠營這次選舉再度喊出議會拚過半，不過，韓流將民進黨選情打到東倒西歪，當選席次極度不樂觀。

國民黨現任議員26席，這次提名37席，比上屆議員提名35席還多，藍營看衰綠不僅面臨執政包袱、泛綠及脫黨參選人瓜分票源外，還有超強韓流助攻，評估增加席次及友軍相助，許崑源可望重掌議會龍頭。

(中國時報)