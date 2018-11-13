候選人最多 藍綠選情都緊繃

2018年11月13日 04:11 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

藍中之藍的北市大安、文山區，國民黨8名議員候選人面臨柯家軍瓜分票源及選票過度集中的威脅；民進黨5席現任議員雖採聯合競選、配票，不過有中央執政包袱與小黨夾殺，恐怕會掉1至2席次，藍綠選情都緊繃。

該選區有25人要搶13席議員，參選人數為所有選區之冠，2014年國民黨當選7席、民進黨5席、新黨1席，今年除國、民兩黨，還有6個政黨及無黨搶票，包括新黨現任議員陳彥伯、社民黨苗博雅、打出捍衛上班族權益的左翼聯盟黃德北和樹黨林逸萍、時力及愛心黨。

國民黨採積極提名策略，提名8人除有現任陳錦祥、徐弘庭、歐陽龍和王欣儀尋求連任外，新人則有接棒已故議員李新的兒子李柏毅、議員厲耿桂芳姪女耿葳、前總統府副祕書長羅智強與前國民黨發言人鍾沛君，個個實力強。

地方人士剖析，雖然大安、文山是「藍中之藍」，但恐遭有藍營背景被外界視為「柯家軍」的李慶元、王致雅和張凱鈞搶票。

除了外部因素，該選區又有國民黨候選人被視為「吸票機」，萬一藍營票源過度集中，恐怕擠掉1至2席，讓老將和新人在最後緊要關頭都打出告急牌。

至於民進黨，有議員李慶鋒、簡舒培、阮昭雄、周柏雅和王閔生爭取連任，由於大環境對民進黨不佳，又有大綠小綠之爭，總得票數若流失，即使配票得宜，仍可能會掉1至2席次。

(中國時報)