桃園區老神在在 中壢區搶救聲起

2018年11月13日 04:11 中國時報 蔡依珍 、 呂筱蟬 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市議員選舉第一選區桃園區應選12席，投入選戰達22人，國民兩黨各提名7人、第三勢力也不缺席，選情異常激烈。中壢區市議員21人搶11席，外界看好國民黨人氣王魯明哲及議長邱奕勝可望當選，綠黨王浩宇憑藉臉書粉絲團有高支持度，民進黨高提名加上大環境影響，選情恐受衝擊人人自危。

桃園區堪稱一級戰區，老將展現優勢，國民黨提名的黃婉如、萬美玲服務有口碑、獲支持者力挺，李曉鐘、蘇家明選情一度緊繃，靠長期耕耘地方拉回票源後趨近穩定，林政賢、陳美梅則有宗親和扎實選民服務，主打網路直播「空戰」的詹江村一度告急，近日積極拉回支持者，全力搶票中。

民進黨現任議員李光達、黃景熙長期耕耘地方相對穩定，邱素芬面臨前縣府民政局長邱德順搶攻宗親票，努力開拓票源，4名新人各有所長，「全桃園最年輕里長」黃家齊、前立委黃宗源兒子黃永鎮、前縣議員廖輝星妻子李柏瑟，除了自身努力，都有父親或是丈夫過去支持者相挺，組織戰開打後選情倒吃甘蔗、後來居上，政治素人余信憲也挾著初選新人最高票來勢洶洶。

中壢區國、民兩黨各提6、5席，兩黨都喊出議會拚席次過半，但民進黨政府執政不利，綠營候選人選得吃力，國民黨有吸票機魯明哲、議會龍頭邱奕勝，其餘候選人個個喊出「搶救牌」。力拚連任的無黨籍張運炳、劉曾玉春鴨子划水，從媒體轉換跑道投入選戰的謝美英靠勤跑基層，有急起直追趨勢。

民進黨面對大環境不利，候選人頻打政績及形象牌，這屆黨內得票率最高的彭俊豪，面對外界「穩當選」說法有危機感，頻走基層小心應戰。張曉昀以年輕、清新形象，威脅現任議員黃傅淑香，老將與新秀間的女人戰爭也是觀察重點。

(中國時報)