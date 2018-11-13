張清照顏莉敏紅黑搭檔 藍綠搶票大戰

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中國時報
／台中報導

台中市議員第2選區（清水、沙鹿、梧棲）國民黨籍現任張清照、顏莉敏，兩人搭檔展現問鼎正、副議長的決心，由於分別挾紅、黑派資源，實力不容小覷。民進黨現任楊典忠、王立任及無黨籍尤碧鈴則尋求連任，農會系統出身吳宜昌及前梧棲鎮長陳廷秀等也投入選戰，爆出9搶5局面，由於梧棲有4人角逐，讓選情更加撲朔迷離。

綠營在第1選區（大甲、大安、外埔）提名2席，分別為老將吳敏濟及新潮流子弟兵施志昌，是否面臨票源瓜分或全壘打，有待觀察；藍軍則提名現任李榮鴻及代父出征楊啟邦，可望穩住2席。而落選頭林素真不選，1萬3000票動向備受注目，也令藍綠候選人紛紛祭出搶票大戰。

第4選區（豐原、后里）9人搶5席！綠營評估該區選民結構趨向「綠大於藍」，為拚席次過半，除現任外另提名「龍系」新人劉厚承。老將謝志忠、翁美春擔心票源被瓜分，近日撒出志工及宣傳車固盤。國民黨保守提名現任張瀞分及陳本添，無黨陳清龍也屬泛藍，地方人士分析，陳本添主要票倉在后里，面臨落選頭王朝坤捲土重來、前后里區長賴同一及前縣議員劉劍成胞弟劉劍鋒夾殺，選情緊繃。

第5選區（潭子、大雅、神岡）國民黨提名賴朝國、羅永珍、吳顯森都是現任；民進黨為拚過半，除現任張雅旻、蕭隆澤外，另提名新人周永鴻、林義偉；無黨有現任張立傑，未獲國民黨提名的徐瑄灃脫黨參選，基層實力雄厚的大雅區員林里長蔣政要來勢洶洶，呈10搶6激戰。

(中國時報)

桃園區老神在在 中壢區搶救聲起 綠營混戰 藍盼再搶下2席

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