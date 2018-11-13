綠營混戰 藍盼再搶下2席

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中國時報
／台南報導

台南市第1、2、3選區是原台南縣的溪北地區，綠營經過多年耕耘，3個選區現任14席議員中，民進黨就占了一半，國民黨僅有2席，若算上被畫歸為泛綠陣營的無黨籍議員，比例更是懸殊，但因民進黨中央執政不力，對地方選情多少造成衝擊，加上提名問題造成綠營內訌，但國民黨在此傳統艱困選區並未大舉進逼，而是保守提名，希望能再搶下2個席次。

第1選區應選6席，國民黨由現任議員蔡育輝、張世賢披掛上陣，2人在地方上經營已久，近2屆選舉得票數都是前段班，這次希望能凝聚藍營支持者向心力，並衝高票數；民進黨則有現任議員賴惠員，及接棒議長賴美惠的李宗翰、前白河鎮長劉米山、前新營市代沈家鳳，喊出團結拚4席全上，與無黨籍的現任議員趙昆原間將有激戰，其他候選人還有前新營市長李宗智、選過台南縣長的蔡四結及台灣人民共產黨的林德旺。

第2選區則是10搶5局面，前兩屆市議員選舉皆墨的國民黨這次僅提名前縣議員方一峰，方近年來擔任西港慶安宮總幹事，對地方事務持續關注，盼為藍營拿下久違席次；民進黨在此區則出現嚴重內訌，2位初選過關的新人王平川、陳俊安還在力求突圍，老將蔡蘇秋金有危機意識力求固樁，捲入議長選舉跑票案遭民進黨開除黨籍的現任議員蔡秋蘭、陳朝來各有票源，原為綠營樁腳的陳昆和退黨參選，可能成為黑馬，無黨籍的謝財旺則要固守席次，基進黨的蘇鈺雯及里長跳級的陳雅惠也要爭取民眾支持。

第3選區則由麻豆、下營、官田、六甲及大內區組成，應選3席，共4人參選，民進黨提名吳通龍及代父出征的陳秋宏，國民黨經黨內初選後由尤榮智參選，上屆他高票落選，僅輸陳文賢不到300票，這次捲土重來，能否挑戰成功端看藍營整合狀況，陳秋宏長期擔任父親助理及服務處主任，能否完全承接父執輩資源則是關鍵；無黨籍的郭秀珠地方實力深厚，一般認為過關不是問題。

(中國時報)

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