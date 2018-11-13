綠營鐵票鬆動 藍盼多搶一席

2018年11月13日 04:11 中國時報 柯宗緯 、 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

高市前鎮小港議員選情詭譎，本來是綠營鐵票區，但近來似乎有鬆動現象。此次韓國瑜空軍勢力發威，帶動議員選戰熱度，預料藍軍至少多1席，加上綠營分裂，吳銘賜脫黨效應、陳致中吸深綠票，恐怕擠下綠軍1席，藍綠席次此消彼長。

前鎮、小港選區堪稱一級戰區，17人角逐8席次。2014年鎮港區藍、綠各占2、5席及1席無黨，民進黨拿下逾53％得票率、國民黨近30％。雖然綠營保守與上屆一樣提名5席，期待全壘打，但「內憂外患」夾擊，選情更添緊張氣息。

吳銘賜脫黨改披台聯戰袍，吸走不少綠營鐵票，現任綠議員憂心衝擊選情，鄭光峰喊出告急，而新人許乃文頂著花媽子弟兵光環搶灘；陳致中搬來前總統陳水扁助陣，不斷製造話題，企圖催出深綠票源，原本稱願接受配票制，這下恐怕多數挹注陳致中身上。

藍軍部分因韓流效應，士氣大增。一般認為，人氣可望轉嫁地方議員候選人，像是新人朱挺玗、蔡武宏來勢洶洶問鼎，而資深議員曾麗燕、陳麗娜也非省油的燈，憑藉優質問政成績，可望守住兩席，大體而言藍軍有望再下一城。

值得一提的是，鎮港區除有傳統藍綠之爭外，更有小黨及無黨籍參選。其中，無黨籍李順進基層實力雄厚，通吸藍綠及中間選民，可望連任。另無黨籍楊政城、基進黨陳信諭、親民黨洪毓彬等人也勤跑基層迎戰，可能分散票源，在藍綠環伺下，不一定能擠進安全名單。

大寮、林園選區應選4席，男性藍綠4搶3，激戰；女生藍綠2搶1，原本現任李雨庭看好度高，不過邱于軒搶搭韓流，頻上政論節目打開知名度，民調有急起直追，最後能否搶得1席婦女保障名額，還很難講。其他無黨籍恐怕較無機會。

(中國時報)