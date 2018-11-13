危險邊緣 藍或綠恐會掉1席

2018年11月13日 04:11 中國時報 陳燕珩 、 張潼 ／台北報導 ／台北報導

北市中正、萬華區議員選戰歷經初選大亂鬥後，選情趨向平穩，外界原預期藍、綠可比照本屆維持各4席，但無黨籍徐立信近期挾著「柯家軍」氣勢，支持度逐漸攀升，藍、綠則分別有1名候選人落到危險邊緣，地方人士分析，若徐立信繼續穩紮穩打，有望卡位成功。

中正萬華區應選8席議員，原本藍綠各占半數，但因現任議員童仲彥退出民進黨，國民黨鍾小平參與黨內市長初選未登記，兩陣營均多出1席新人空間，民進黨由「小英栽培」吳沛憶出線，國民黨新人林冠勳獲提名卻因酒駕退選，最後由鍾小平遞補，加上童仲彥也宣布退選，藍綠版塊趨於穩定。

不過，徐立信近來聲勢看漲，4年前他以9000多票落選，仍持續深耕在地，用法律專業提供選民服務，勤跑基層，吸引不少支持者，加上他這次與親民黨、無黨籍戰友結盟，共組「台北監督連線」，與柯文哲黏緊緊，搶得許多柯粉選票，為選情加分不少。

面對徐立信來勢洶洶，藍、綠候選人均有危機意識，國民黨鍾小平和民進黨周威佑還互掛看板對嗆。不過，地方人士評估，鍾、周兩人選情都算穩定，反倒是藍營另名參選人，因負面新聞多，服務做得少，問政表現又差，處在危險邊緣；另名綠營候選人則欠缺基本盤，耕耘不夠久，初選開出高票後聲勢已逐漸下滑，預期兩人將有1人被徐立信擠下。

(中國時報)