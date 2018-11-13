危險邊緣 藍或綠恐會掉1席

友善列印
中國時報
／台北報導

北市中正、萬華區議員選戰歷經初選大亂鬥後，選情趨向平穩，外界原預期藍、綠可比照本屆維持各4席，但無黨籍徐立信近期挾著「柯家軍」氣勢，支持度逐漸攀升，藍、綠則分別有1名候選人落到危險邊緣，地方人士分析，若徐立信繼續穩紮穩打，有望卡位成功。

中正萬華區應選8席議員，原本藍綠各占半數，但因現任議員童仲彥退出民進黨，國民黨鍾小平參與黨內市長初選未登記，兩陣營均多出1席新人空間，民進黨由「小英栽培」吳沛憶出線，國民黨新人林冠勳獲提名卻因酒駕退選，最後由鍾小平遞補，加上童仲彥也宣布退選，藍綠版塊趨於穩定。

不過，徐立信近來聲勢看漲，4年前他以9000多票落選，仍持續深耕在地，用法律專業提供選民服務，勤跑基層，吸引不少支持者，加上他這次與親民黨、無黨籍戰友結盟，共組「台北監督連線」，與柯文哲黏緊緊，搶得許多柯粉選票，為選情加分不少。

面對徐立信來勢洶洶，藍、綠候選人均有危機意識，國民黨鍾小平和民進黨周威佑還互掛看板對嗆。不過，地方人士評估，鍾、周兩人選情都算穩定，反倒是藍營另名參選人，因負面新聞多，服務做得少，問政表現又差，處在危險邊緣；另名綠營候選人則欠缺基本盤，耕耘不夠久，初選開出高票後聲勢已逐漸下滑，預期兩人將有1人被徐立信擠下。

(中國時報)

綠營鐵票鬆動 藍盼多搶一席 新人卯勁衝刺 牽動整體版圖

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。