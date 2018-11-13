新人卯勁衝刺 牽動整體版圖

2018年11月13日 04:11 中國時報 陳俊雄 、 王揚傑 、 許哲瑗 ／新北報導 ／新北報導

第4（板橋）、第7（土樹三鶯）選區競爭激烈，一般認為安全當選票數均為2萬票。其中尋求連任的老將選情相對安全，但包括市府「刺客」葉元之、江怡臻在內的新人能否安全上壘，牽動這二個選區的政治版圖。

第4選區（板橋區）市議員應選9席，國、民2黨各推出5人，加上新黨、時代力量及無黨籍等，共18人參選。其中連任的國民黨議員周勝考、林國春、曾煥嘉，以及民進黨籍議員王淑慧、黃俊哲、何博文，在本屆得票都超過2萬票，選情相對穩定。

上次得票未超過2萬票的劉美芳、廖裕德、李婉鈺，必須與新人戴瑋姍、石一佑、葉元之及新黨、時代力量候選人爭搶進入安全名單，最後不到2周的衝刺將是關鍵。

同樣以2萬票做為當選門檻的第7選區，綠營為了拉抬市長選情高額提名林銘仁、高敏慧、彭成龍、廖宜琨、曾進益、鄭志宏6人，但受民進黨執政所累，恐有近半人選中箭落馬。

藍營提名洪佳君、林金結、黃永昌、王明麗、江怡臻5人，由於部分人選有意衝高票以利往後選舉，加上檢調二度傳喚里長偵辦賄選案，恐將影響得票排名。

無黨籍部分，尋求連任的陳世榮、東山再起的歐金獅及接棒前市議員蘇有仁的蘇泓欽，也都具有相當基礎，至於另名無黨籍候選人張昭隆知名度不高。

一般預估，7選區當選後段班及落選前2名得票數都相當接近，新人（江怡臻、廖宜琨、蘇泓欽）能吸引到多少首投族、空氣票的青睞，將成為左右選情的關鍵。

(中國時報)