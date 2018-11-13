復興區長3雄爭 台東原民搶平地席次

2018年11月13日 04:11 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

復興區保有自治區資格，區長由現任曾志湘、藍營游正英、無黨的林誠榮競爭。地方人士指出，曾志湘有執政優勢，游正英在普遍支持藍營的復興區被看好，林誠榮則是行政經驗豐富，支持者都不少。

曾志湘、游正英、林誠榮積極在各部落舉辦說明、座談會，希望貼近選民。在眾人皆勤跑的狀況下，過往在地方的口碑將成為關鍵。曾志湘任內有新溪口吊橋、巴陵鐵塔等政績，但也因此遭到部分批評，不過也有居民力挺地方發展。

但熟諳選情民眾指出，此次區長選舉因為太過激烈，3方陣營支持者彼此抹黑，反而造成民眾情感分裂，更看不到候選人端出的牛肉。也有不少希望3陣營放下抹黑聲音，改以政見決勝負。

平地原住民區選區9搶4席，現任包含楊進福、吳春芳、蘇志強等人，此次增加1席，也讓選情大爆炸。熟諳原民選情人士指出，桃園市平地原住民近半數來自台東，但4年前沒有台東人當選議員，因此今年選舉一直有台東人要當選的聲音，所以來自台東的陳姿伶、林佑洵具有相當優勢。此外4年前落選頭王仙蓮、大溪調解委員會33至35屆調解委員洪國彰後勢也看漲。但其他選將也積極耕耘，力圖殺出重圍。

山地原住民部分是8搶3，現任有陳瑛、蘇志強，挑戰者也來勢洶洶，4年前落選頭邱志成、復興區農會總幹事陳榮基、立委簡東明兒子簡志偉都被認為實力十足，不過其他選將也是抱有勢在必得決心，希望挑戰議員成功。

(中國時報)