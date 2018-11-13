新人參選多 老將當選空間壓縮

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中國時報
／台中報導

台中市議員第8選區（北屯區）為一級戰區，16人搶6席，新人輩出，是歷年最激烈；第6、7、9選區，今年有其他黨派角逐，尋求連任的候選人都面臨挑戰。地方人士直言，今年基層政治恐將重新洗牌。

台中市第6選區（西屯區）8人參選，應選5席，這次3藍2綠，藍營現任議員黃馨慧、楊正中、張廖乃綸，選情穩定；綠營現任議員陳淑華因執政黨大環境較不利，上緊發條，張廖萬堅轉戰立委，由服務處主任林祈烽接棒，綠營黃淑芬喊出拚第3席，另立委洪慈庸輔選時代力量簡嘉佑、歐巴桑聯盟童葦翎，選民關注。

第7選區（南屯區）7搶4，現任4名議員地方經營久、實力雄厚，參選7人除4名老將尋求連任，另2名新人各帶藍綠色彩、可能瓜分藍綠選票，另1人為素人。選戰至今，3名新人所提政見受不少關注，目前藍綠地方基本盤不變，選情穩固、藍2綠2連任勝算大。

第8選區（北屯區）參選爆炸，16人搶6席 ，藍4綠3，這次藍營提名積極，除3名現任議員，年輕新秀也搶1席。9名新人有3人是「2次戰」，扣除藍綠現任6席，老將對新人，僧多粥少；近年來北屯區移入人口年輕化，打破藍綠結構「無色」力量崛起，現任恐掉1至2席。

第9選區（北區）綠大於藍，藍營提名新秀，藍綠各2席，3名新人投入選戰，呈7搶3；現任在當地具有長久地方經營的優勢，但新人參選有的有名人加持、退黨參選，實力不容小覷，藍綠出現「黨內互打」，若選票瓜分，外界預估，現任恐掉1席。

(中國時報)

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