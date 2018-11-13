綠全壘打難度高 藍穩住票源

2018年11月13日 04:11 中國時報 程炳璋 、 李其樺 、 劉秀芬 ／台南報導 ／台南報導

台南市議員第4、5、6選區局勢詭譎多變，民進黨高額提名策略碰上中央執政包袱與韓國瑜外溢效應，在各選區都出現候選人落馬危機，議員全壘打難度高，相較之下，國民黨保守提名反被認為較能穩住票源。

第4選區（玉井、楠西、南化、左鎮）4人爭搶1席，該選區基本盤藍大於綠，政二代王開玹及周奕齊廝殺，後期加入以無黨籍身分參選的蔡祐昌、陳福慶來搶票，局勢複雜。

周奕齊跟隨父親前立委周五六經營地方，在4鄉鎮都有基本票源。民進黨提名的王開玹，父親王峻潭本屆只在左鎮區略贏國民黨，但其他區差距不大，得再開拓票源。

第5選區（善化、安定、新市、新化、山上）應選5席，含1席婦女保障名額，民進黨提名4人，包括現任林志展、林志聰及陳碧玉、李偉智，選情樂觀穩定。

國民黨提名前議員李文俊，並徵召黃俊勝，預估至少可占1席名額。代表基進黨參選的王姬方勤跑基層，不乏年輕選票支持；再加上以無黨籍參選的王清崎為綠營出身，勢必瓜分本區泛綠選票，恐打亂綠營4席全上布局。

屬綠營票倉的第6選區（安南區），這次議員選舉增加1席，從5席變6席，新人輩出，在民進黨中央執政包袱重與韓國瑜外溢效應下，民進黨提名4席郭清華、郭信良、王錦德與唐儀靜，企圖全壘打的難度頗高，國民黨保守提名李中岑、蔡旻峰，2席全上機率提高。

(中國時報)