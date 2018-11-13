綠全壘打難度高 藍穩住票源

友善列印
中國時報
／台南報導

台南市議員第4、5、6選區局勢詭譎多變，民進黨高額提名策略碰上中央執政包袱與韓國瑜外溢效應，在各選區都出現候選人落馬危機，議員全壘打難度高，相較之下，國民黨保守提名反被認為較能穩住票源。

第4選區（玉井、楠西、南化、左鎮）4人爭搶1席，該選區基本盤藍大於綠，政二代王開玹及周奕齊廝殺，後期加入以無黨籍身分參選的蔡祐昌、陳福慶來搶票，局勢複雜。

周奕齊跟隨父親前立委周五六經營地方，在4鄉鎮都有基本票源。民進黨提名的王開玹，父親王峻潭本屆只在左鎮區略贏國民黨，但其他區差距不大，得再開拓票源。

第5選區（善化、安定、新市、新化、山上）應選5席，含1席婦女保障名額，民進黨提名4人，包括現任林志展、林志聰及陳碧玉、李偉智，選情樂觀穩定。

國民黨提名前議員李文俊，並徵召黃俊勝，預估至少可占1席名額。代表基進黨參選的王姬方勤跑基層，不乏年輕選票支持；再加上以無黨籍參選的王清崎為綠營出身，勢必瓜分本區泛綠選票，恐打亂綠營4席全上布局。

屬綠營票倉的第6選區（安南區），這次議員選舉增加1席，從5席變6席，新人輩出，在民進黨中央執政包袱重與韓國瑜外溢效應下，民進黨提名4席郭清華、郭信良、王錦德與唐儀靜，企圖全壘打的難度頗高，國民黨保守提名李中岑、蔡旻峰，2席全上機率提高。

(中國時報)

新人參選多 老將當選空間壓縮 提名爆炸 三民泛綠恐鬩牆

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。