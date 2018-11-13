提名爆炸 三民泛綠恐鬩牆

2018年11月13日 04:11 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

霸王韓流席捲全台，讓高雄巿長選戰打得緊繃，距離投票日不到2星期，國民黨在巿議員6、7選區因提名維持現任基本盤，一般預料旗鼓鹽4席應藍綠各半，三民區泛綠提名爆炸，藍軍靠著韓流外溢，也有機會揮出提名紅不讓。

旗鼓鹽選區民進黨簡煥宗、李喬如，國民黨蔡金晏、陳美雅因為都是老將，且有現任優勢，加上藍、綠提名維持平盤，選戰開打後，4人持續領跑，即使有11人參選，但應選4席，如無意外，外界仍看好現任4人連霸機會最大。

值得關注的是，被歸為深綠的基進黨，在旗鼓鹽提名洪正參選，傳統認為這選區基本盤綠大於藍，但本屆選舉韓流外溢、綠消藍長，大環境不利綠軍，加上無黨籍蔡宜芳可視做親綠，讓泛綠票房彼此牽制，藍軍可能得利。

至於向來是一級戰區的第7選區三民區，本屆有12人要搶8席，參選情形反而不若前幾屆激烈，但因為僅有1人是無黨籍，除了國、民2大黨，台聯、基進黨、時代力量也參戰，讓三民區成為各政黨彼此互秀肌肉的戰場。

國民黨現任黃柏霖、曾俊傑、黃香菽、童燕珍靠著強大母雞韓國瑜韓流旋風，加上提名四平八穩，揮出全壘打的機會濃厚，相較之下泛綠的選盤變得人人有機會，個個沒把握，形成多搶4的局面，還有無黨籍在背後伺機而動。

一般而言，現任議長康裕成最被看好，台聯黃淑美、菊系何權峰穩紮穩打。從祖父鄭新助手中接棒的鄭孟洳、上屆競選失利的洪平朗2人是一邊一國連線成員，有阿扁光環加持，要與基進黨陳柏惟、時力林于凱爭取突圍。

(中國時報)