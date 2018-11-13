綠使配票策略 新人爭卡位

2018年11月13日 04:11 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

北市內湖、南港區議員15人搶9席，民進黨現任4席拚連任，雖打出配票策略，但受大環境影響票倉萎縮，地方人士評估其中1席岌岌可危；國民黨提名5席，3名老將選情相對穩，新人李明賢、游淑慧則和新黨捲土重來的趙家蓉激戰；親民黨黃珊珊有市長柯文哲加持，又是「票后」等級，被看好能順利連任。

港湖區本屆除親民黨黃珊珊，藍綠各搶下4席，以得票率來看，國民黨略優於民進黨，不過因李彥秀轉任立委，藍營現任剩3席，這次多提名2名新人李明賢、游淑慧，兩人戰力強、曝光率高，更分別獲得黨主席吳敦義、副主席郝龍斌支持，來勢洶洶。

不過泛藍勢力中，來自新黨的趙家蓉也不容小覷，本屆她雖以「落選頭」敗陣，但4年來持續蹲點，有機會搶灘成功。地方評估，藍老將票源穩固，趙家蓉與國民黨2新人誰能出頭，就看剩下的泛藍選票如何分配。

至於綠營4選將，在選民「討厭民進黨」氛圍籠罩下，選情更加艱困，黨內雖打出配票策略，但高嘉瑜聲勢旺、支持者黏著度高，戰友擔心配票失效，日前私下喊「告急」，反遭高嘉瑜質疑違反規定，擔憂在「假民調」散布下，選民會誤以為她票太多，轉投其他人。地方人士則認為，就算配票再平均，民進黨票倉已嚴重萎縮，4席全上有難度。

(中國時報)