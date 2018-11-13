老將江山穩固 新增1席3人搶

2018年11月13日 04:11 中國時報 吳岳修 ／新北報導 ／新北報導

新北市第2選區新莊、五股、泰山、林口，選舉人口逼近54萬人，24人爭搶11席議員，堪稱新北最激烈選區，國民兩黨各5名現任議員堅壁清野各據山頭，選情激烈但穩定，估計藍綠版圖變化不大，新增第11席議員將由無黨籍張晉婷、國民黨提名蔡健棠及未獲民進黨提名的施嘉榮拚搶出線。

新北市選委會統計，第2選區上屆選舉人數50萬7042人，投票率6成1，藍綠各推12人爭搶10席，最後各拿下5席議員，唯一無黨籍董吉誠僅取得1521票，與墊底當選的陳文治2萬481票有懸殊差距，顯示第2選區仍是政黨及家族傳統票區，無黨及小黨幾無生存空間。

今年選舉人數增加到53萬9549人，新增1席議員，參選人數也暴增為24人，然而民進黨執政爭議多，大環境轉向對泛藍有利，韓國瑜旋風襲捲全台讓選情加溫，刺激中間選民及泛藍歸隊投票，投票率預計可能逼近7成，安全當選門檻也將拉到2萬3千票。

國民黨提名蔣根煌、蔡淑君、宋明宗、陳明義及黃林玲玲，以及民進黨提名爭取連任的陳文治、鍾宏仁、陳科名、何淑峰及賴秋媚等10名議員，各自死守自己長期耕耘的地盤，選情在激烈中保持穩定，預估10人都可望無縫連任。

本區最激烈的戰況在於新增1席議員席次上，本屆僅以200多票落選的蔡健棠、捲土重來的前議員張晉婷，原本最被外界看好，但未獲民進黨提名的施嘉榮在新莊里長聯誼會主席父親施明進支持下緊咬不放，形成3人捉對廝殺的局面。

(中國時報)