八德藍軍搶嬌點 龜山新秀戰老將

2018年11月13日 04:11 中國時報 葉臻 、 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市八德區市議員10搶5，國民黨派出的3名女將成選戰「嬌」點，前十大槍擊要犯段樹文在無黨籍中呼聲最高。龜山區今年因為國民黨提名限縮，牛煦庭、李雲強退黨參選，年輕勢力興起讓老將謹慎應戰。蘆竹區過去是綠營票倉，預料現任民進黨議員許清順、郭麗華都可望連任。

八德區現任市議員藍綠各2，第5席將奠定八德的藍綠版圖，除了現任國民黨籍呂淑貞、劉茂群和民進黨籍蔡永芳、呂林小鳳外，國民黨籍選美皇后朱珍瑤與民進黨籍前桃園縣議員張文瑜相爭，堪稱女力對決。在這場女人的戰爭中究竟是「只見新人笑」，還是「薑還是老的辣」，至今仍難以判別。

龜山區民進黨籍市議員候選人林俐玲基本盤穩，陳雅倫接手父親打下的江山也無須擔心，國民黨籍林正峰是老鄉長，此次選戰被譽為躺著打都會贏，然而退黨參選的李雲強得面對來勢洶洶的7年級生牛煦庭，還得應付能瓜分他眷村票源的聶哲淵，從他「藍皮綠骨」找來桃園市長鄭文燦助選就可知，此次選戰堪稱老將與新秀對決的硬仗。

綠化相當高的蘆竹區，因為發展快速，外來人口多，大樓社區人口約占6成左右，綠營在這區保有一定實力，以市長鄭文燦本屆在蘆竹區獲得最高得票數來看，仍占優勢，不過國民黨也有實力堅強的區長褚春來投入市議員選舉，而傳統票倉的農會系統支持的候選人也各有一片天。

(中國時報)