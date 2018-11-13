新舊各擅勝場 短兵拉鋸激戰

2018年11月13日 04:11 中國時報 林欣儀 、 陳淑芬 、 馮惠宜 ／台中報導 ／台中報導

台中市第3選區（烏日、大肚、龍井）應選5席，現任者吳瓊華、陳世凱挑戰連任，2人基層實力皆雄厚；藍軍提名的林汝洲曾任大肚鄉長、在穩定中求發展；另2個席次，現任議長林士昌的兒子林孟令、被視為市長林佳龍人馬的張家銨與現任九德里長林國佑看好度佳，而退休校長李順涼、醫師賴怡均、前台中縣議員張正興是否影響選票流向，帶動藍綠選情變化。

第10選區（中、西區）議員選舉為7搶3，短兵拉鋸激戰，一般認為應維持上屆的綠2藍1政黨版圖。藍、綠各提2人，綠營尋求連任的江肇國口碑佳、實力堅強；立委黃國書支持黃守達接棒。藍營提名的張彥彤是現任議員張宏年的兒子，具基本盤；國民黨的陳駿霖及時代力量李國禎都是資深里長。無黨籍的柯貞竹是國民黨前中常委；吳光中則是專業律師。

第11選區（東、南區）因人口數增加，市議員選舉增加至5席，計11人角逐。民進黨3名現任者邱素貞、何敏誠、鄭功進及國民黨籍李中等4人，挾厚實地方基礎，勝券在握；另國民黨提名羅廷瑋、賴曉亭在高雄市長候選人韓國瑜「韓流」效益下帶動，實力不容忽視，前議員林珮涵胞弟林學冠勤走鄰里基層、吳品儀有台北市長柯文哲推薦，也有希望出線。

第13選區（大里、霧峰）應選6席。民進黨超額提名李天生、張芬郁、林德宇、謝賢4人，外界推測可能產生排擠效應；國民黨保守提名現任者林碧秀、蘇柏興，皆在穩定中求發展；另無黨籍老將張滄沂、親民黨段緯宇及現任里長楊偉浚、歐巴桑聯盟薛安琪，估計都可能影響藍綠版圖轉變。

(中國時報)