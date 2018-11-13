泛綠競爭激烈 藍老將求連任

2018年11月13日 04:11 中國時報 洪榮志 、 曹婷婷 、 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

台南市議員第7、8、9選區合計將選出19席，但有16名現任議員尋求連任，加上民進黨議員李文正交棒給兒子李啟維，大幅壓縮新人出線機會。但因7選區現任議員李坤煌不再連任，加上該區議員名額新增1席，新人將有較大空間。

第7選區（永康區）15人搶7席，民進黨此次提名林宜瑾、陳秋萍、陳宗明與陳世霖4席，力拚4席全上。不過，泛綠分裂造成隱憂，時力、台聯、民進黨退黨多達4人參選，形成跟正綠軍4人搶食票源的局面。

至於國民黨原本就有2席空間，此次提名林燕祝、李鎮國、戴銘正3人，希望能在2席之外，再攻下1席。雖然藍綠各有企圖囊括的席次，但現任台聯黨楊中成、無黨籍林阳乙的實力不容小覷，均被看好連任無虞。

第8選區（中西區、北區）11人角逐6席，民進黨此區提名的4人中，老將邱莉莉、陳怡珍靠紮實服務穩住支持度；新人沈震東形象清新、聲勢不弱；另名老將唐碧娥在選前3個月臨危受命參選，能否受青睞有待觀察。

國民黨提名的謝龍介具高知名度，洪玉鳳是議會6朝元老，許至椿服務踏實，3席全上希望濃厚。

第9選區（安平、南區）12人搶6席，現任議員藍綠各半。民進黨提名呂維胤、李啟維、周麗津、林士傑等4人，加上被民進黨開除黨籍的現任議員莊玉珠，以及自行參選的前民進黨台南市黨部執行長林志文、前民進黨台南市議員陳進益，及被視為泛綠的基進黨陳嘉伶，8人競逐有限的泛綠選票，壓力大增。一般預料，民進黨只有2至3席的空間。

反觀國民黨方面，則因提名蔡淑惠、林美燕、盧崑福等3名連任多屆老將，選情相對較樂觀。

(中國時報)