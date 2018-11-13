藍營鐵票區 綠軍撼動不易

2018年11月13日 04:11 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

新北市議員第5、6、8選區分為中和、永和與新店地區，為傳統藍營大票倉，一般預料，大環境對藍營有利、現任基本盤穩固，但受到中央執政包袱影響，無黨、時代力量等候選人恐分食綠營票源，增添現有席次變數。

第5選區（中和）應選6席，共有10人登記參選戰況激烈，國民黨、民進黨各提名3人，還有無黨籍、時代力量及新黨等4人瓜分票源。由於呂姓、游姓等地方大家族及農會系統，對選情有一定影響力，成為各方角力重點。

國民黨提名現任陳錦錠、邱烽堯及金瑞龍，民進黨提名現任林秀惠及前民進黨發言人張志豪、市議員張瑞山女兒張維倩，無黨游輝宂爭取連任，時代力量張祐銓、新黨蔡明璋及無黨籍蔡宗霖，3人持續爭取選民認同，綠營是否3席全上待觀察。

第6選區（永和）現任陳鴻源、連斐璠、許昭興、羅文崇4席市議員，藍綠各半均尋求連任，但該選區因人口減少，今年應選席次降為3席，現任中將有1人中箭落馬，競爭格外激烈，也是全市現任議員競爭最激烈的一區。

永和選票結構藍大於綠，加上前議員金介壽不選，金的「深藍」票源將挹注國民黨的陳、連2人，加上藍營宣布採配票方式，呼籲選民和依出生月份單、雙月配票，力拚2席全上，對綠營造成不少威脅，選情相當緊繃。

第8選區包括新店、深坑、坪林、石碇及烏來等5區，現任市議員陳儀君、劉哲彰、陳永福、廖筱清、金中玉均尋求連任，5位老將基本盤穩定，但卻面臨時代力量曾柏瑜及前洪秀柱辦公室「青秀柱講團」成員唐慧琳及樹黨吳柏瑋挑戰，形成8搶5局面，新人是否可殺出重圍待觀察。

(中國時報)