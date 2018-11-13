藍營鐵票區 綠軍撼動不易

友善列印
中國時報
／新北報導

新北市議員第5、6、8選區分為中和、永和與新店地區，為傳統藍營大票倉，一般預料，大環境對藍營有利、現任基本盤穩固，但受到中央執政包袱影響，無黨、時代力量等候選人恐分食綠營票源，增添現有席次變數。

第5選區（中和）應選6席，共有10人登記參選戰況激烈，國民黨、民進黨各提名3人，還有無黨籍、時代力量及新黨等4人瓜分票源。由於呂姓、游姓等地方大家族及農會系統，對選情有一定影響力，成為各方角力重點。

國民黨提名現任陳錦錠、邱烽堯及金瑞龍，民進黨提名現任林秀惠及前民進黨發言人張志豪、市議員張瑞山女兒張維倩，無黨游輝宂爭取連任，時代力量張祐銓、新黨蔡明璋及無黨籍蔡宗霖，3人持續爭取選民認同，綠營是否3席全上待觀察。

第6選區（永和）現任陳鴻源、連斐璠、許昭興、羅文崇4席市議員，藍綠各半均尋求連任，但該選區因人口減少，今年應選席次降為3席，現任中將有1人中箭落馬，競爭格外激烈，也是全市現任議員競爭最激烈的一區。

永和選票結構藍大於綠，加上前議員金介壽不選，金的「深藍」票源將挹注國民黨的陳、連2人，加上藍營宣布採配票方式，呼籲選民和依出生月份單、雙月配票，力拚2席全上，對綠營造成不少威脅，選情相當緊繃。

第8選區包括新店、深坑、坪林、石碇及烏來等5區，現任市議員陳儀君、劉哲彰、陳永福、廖筱清、金中玉均尋求連任，5位老將基本盤穩定，但卻面臨時代力量曾柏瑜及前洪秀柱辦公室「青秀柱講團」成員唐慧琳及樹黨吳柏瑋挑戰，形成8搶5局面，新人是否可殺出重圍待觀察。

(中國時報)

柯黑議員實力強 藍穩基本盤 平鎮8將看好 龍潭陷膠著

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。