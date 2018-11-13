平鎮8將看好 龍潭陷膠著

2018年11月13日 04:11 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

平鎮、龍潭、大溪、復興選情競爭，平鎮區爭取連任的市議員舒翠玲上周遭爆料4月時痛罵公務員，大傷形象。此外大溪、復興區選區市議員從3席減為2席，讓選戰格外激烈。龍潭區也有多人角逐，地方評估選情膠著，開票才知道輸贏。

平鎮區12搶6，被看好者包含舒翠玲、謝彰文、黃敬平、陳萬得、劉仁照、歐陽霆、楊家俍、莊玉輝，其他挑戰者也有可能當上黑馬。其中舒翠玲上周被爆料4月時痛罵公務員，大傷網路形象。但有同選區民代認為，舒翠玲地方經營久，也有可能激起支持者團結。此外陳萬得曾任平鎮市長，組織戰強。歐陽霆打出清新，網路形象也佳，獲得不少人支持。

大溪、復興選區包含現任陳治文、李柏坊、楊朝偉3席，此外新人江慶人、里長葉建宜投入挑戰。大溪議員席次從3席減為2席後，外界評估應該是藍綠各占1席。因此綠營的陳治文、江慶人以及藍營的李柏坊、楊朝偉彼此競爭。陳治文靠服務打選戰，但江慶人也有新人優勢。李柏坊、楊朝偉2人都在地方耕耘久，地方也認為要開票才能知道誰能連任成功。

龍潭選區則是9人搶3席，現任包含徐玉樹、張肇良，地方認為，具實力的挑戰者包含劉熒隆、魏筠、林昭賢。值得觀察的是，張肇良遭狂打網路廣告，指曾涉助理費遭收押，但張肇良從鄉代起步，地方根基扎實，影響有待觀察。劉熒隆4年前選戰高票落選，今年捲土重來，也勢在必得。政治受難者2代的魏筠主打形象選戰，也令人耳目一新。林昭賢則是現任議員閻中傑助理，此次選戰也獲不少前鄉代支持，不可小覷。

(中國時報)