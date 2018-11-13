山城選情 平地、原民都激烈

2018年11月13日 04:11 中國時報 陳世宗 、 王文吉 、 馮惠宜 ／台中報導 ／台中報導

台中市山城地區，不但市議員選情激烈，山地原住民也有多人爭逐，其中14選區傳統藍大於綠，國民黨力拚兩席全上；15選區受韓流外溢衝擊，藍綠版圖挪移；第17選區山地原住民5搶1，是場激戰。

台中第12選區7搶4，其中張玉嬿、李麗華、賴義鍠3人為現任議員，基層實力雄厚，民進黨另提名蔡耀頡，有龍系色彩加持，黃文生則有地方農會奧援，而陳東林多次參選，在地方經營頗深，實力皆不容小覷。至於無黨籍蔡春美為婆婆媽媽聯盟推薦，主打空汙，盼獲民眾共鳴。

第14選區應選2席，縣市合併後藍綠各1席。「客家庄」東勢、石岡及「原鄉」和平，長期藍大於綠，國民黨提名東勢區上新里長王綉滿接棒蘇慶雲，前縣議員冉齡軒也報准參選。藍營拚2席全上，不過具黑派背景的賴裕銘，獲前東勢鎮長葉玉錦及前縣議員陳萬通支持，實力不容小覷。

新社選民結構偏綠，民進黨僅蔡成圭尋求連任，對上分裂的藍軍，選情原本相對穩定，但受中央執政不佳拖累，加上賴裕銘向民進黨新潮流靠攏，勢必分食綠營票源，對蔡成圭構成威脅。

第15選區平地原住民4搶1，尋求連任的親民黨籍洪金福，面對國民黨提名的黃仁、軍公教聯盟黨江愛珍及無黨前市議員溫建華而陷入苦戰；尤其黃仁在「韓流」外溢下，加分不少；溫建華深耕地方，也有相當實力

第16選區山地原住民現任林榮進從政資歷豐富，對手無黨籍黃永光是國小退休教師，他曾在朱元宏團隊服務，兄長黃永生曾是胡志強時代官派區長，深耕地方。

第17選區山地原住民5搶1，選情激烈！檢察官退休無黨現任的朱元宏，力戰國民黨前原民會主委林益陸、民進黨市政顧問邱孟玲及無黨的蔣正光、柯靜志等，雖朱有現任優勢，但是否能戰勝另4人，仍在未定之天。

(中國時報)