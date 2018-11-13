藍綠廝殺 無黨籍瓜分票源

2018年11月13日 04:11 中國時報 曹婷婷 、 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

台南市第10選區（東區）基本盤藍大於綠，本屆選舉國、民兩黨各取得3席，下屆席次減為5席，民進黨3席全上難度不小，國民黨保守提名2席選情相對樂觀。第11選區（仁德、歸仁、關廟、龍崎）10搶5，本屆無黨籍占3席、民進黨2席，民進黨下屆力拚提名3席全上，國民黨搶攻唯一1席，外界預估無黨籍有2席當選空間。

第10選區（東區）本屆因國民黨有執政包袱，跟民進黨打成平手，藍綠各3席；下屆因應選區重新畫分，席次減為5席，國民黨籍現任市議員曾培雅、王家貞連任看好度高，國民黨穩住2席應不意外；民進黨提名3人中，新人蔡筱薇在黨籍大老們加持下，後勢看漲，也使得爭取連任的老將蔡旺詮、陳金鐘面臨不小壓力。

無黨籍市議員候選人曾信凱接棒父親曾順良，選情穩定；台聯黨陳昌輝虎視眈眈，基進黨籍李宗霖、從里長轉戰市議員的無黨籍黃榮裕、無黨籍陳進男與陳正育也瓜分票源。

第11選區選情為10搶5，民進黨提名現任市議員劉正昌、區長轉戰議員的郭鴻儀、留美返鄉的鄭佳欣3人，劉正昌有現任優勢，郭鴻儀基層服務27年，扎根已久，鄭佳欣形象清新，3人各抓住不同選民，民進黨喊3席全上，選情穩定。獲國民黨徵召的江國銘，冀望為藍營在南關線力拚唯一一席。

由於南關線過去多為無黨籍天下，尋求6連霸的杜素吟實力堅強，被看好連任無虞，吳健保之子吳禹寰本屆以些微票數飲恨，捲土重來，實力不容小覷，地方分析，這波韓流效應有助於帶動親藍選民出來投票，票會往國民黨跑還是泛藍無黨籍候選人受惠，值得關注。教師出身的許又仁首次參選，獲公教人員力挺；前立委李俊毅外甥女翁語含、現任議員曾王雅雲和前縣議員之子陳文清都以無黨身分參選。

第12選區為平地原住民，現任國民黨籍議員蔡玉枝這次由兒子穎艾達利以無黨籍身分出戰，國民黨重推阿美族簡德輝，民進黨提名李美素競爭，形成3搶1，藍綠夾殺現任接棒的議員第2代。第13選區山地原住民仍是本屆老班底對決，無黨籍谷暮‧哈就尋求連任，本屆落敗的國民黨伍宗康重出江湖。

(中國時報)