現任交棒 藍綠搶票缺口

2018年11月13日 04:11 中國時報 林瑞益 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市議員第二選區湖內、第三選區山、第四選區左楠，若無意外，國、民兩黨的議員席次可能維持目前現任議員的席次，第二選區藍1綠2，第三選區藍2綠3；第四選區應選8席，國、民兩黨都各提名5席與4席力拚全壘打。

這3個選區都有相同的特色，就是有現任議員不選，要把棒子交給孩子或其他候選人，也成為搶票的缺口。第二選區（茄萣、湖內、路竹、阿蓮、田寮）應選5席，民進黨提名兩2、國民黨提名兩2，戰局穩定，形成國民黨徵召的鄭東元與民進黨新的議員候選人黃明太2搶1的態勢。

第三選區（永安、岡山、燕巢、彌陀、梓官、橋頭）應選5席，現任國民黨2席、民進黨3席，但國民黨提名3席，形成新的議員候選人宋立彬、現任議員候選人方信淵互相搶票的局面。也有人認為，花媽的勢力不再，民進黨議員候選人高閔琳仍否再像上屆選舉一樣席捲選票，值得關注。

第四選區（左營、楠梓）呈現18搶8。國民黨提名5席，比現任議員多1席，候選人孫健萍自認為是關鍵第5席，若他上了，國民黨就全壘打。民進黨提名4席，但一般認為，民進黨的新人是否能承接交棒者的選票，難度相當大。該選區有3名候選人不爭取連任，包含民進黨議員林瑩蓉交棒給李雅慧，以及無黨團結聯盟議員黃石龍交棒給兒子黃文志，都是選戰觀察重點。

(中國時報)