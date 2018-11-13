政黨激戰 柯家軍成關鍵因素

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中國時報
／台北報導

北市松山、信義選區此次除了國、民兩黨角逐外，更有無黨籍、小黨等候選人參戰，陷入22人搶10席的激戰，「柯家軍」成關鍵因素之一，不少人挾帶白色力量光環參選，如民國黨徐世勳、親民黨洪士奇等人，不但有柯文哲拉抬聲勢，更有柯爸、柯媽站台助陣，連帶曝光率大增，也為該區選情增添諸多變數。

松山信義選區早期為軍事基地與眷村集中地，長久以來藍大於綠但大抵仍被國、民兩大黨瓜分，不過，這次頂著「柯家軍」光環的第三勢力更是來勢洶洶，「友柯」或「柯黑」也成為此次決戰點之一，其中親民黨洪士奇、民國黨徐世勳等人被認為最具有威脅性，柯文哲與徐世勳的胞姐、民國黨主席徐欣瑩關係良好，也愛屋及烏協助徐世勳選戰，多次現身徐世勳造勢活動，大幅提升曝光度。

另外，洪士奇與柯文哲則同為醫界出身，不但在看板、募款小物上都可看到與柯合照，出席活動也緊黏柯文哲，柯爸柯媽更曾陪同掃街助陣，聲勢不容小覷。

值得注意的是，時代力量候選人吳崢日前因表態不支持柯文哲，引發柯文哲家長後援會長謝俊州不滿，於個人臉書上點名痛批「陽奉陰違的人，越到選舉投票日，就越無所遁形！ 」　但柯黑或柯粉最後是否能走出自己的路、贏得選民支持，仍有待後續觀察。

(中國時報)

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