議員助理接棒 實力不容忽視

2018年11月13日 04:11 中國時報 宋原彰／新北報導

新北市第10（汐止、金山、萬里）選區呈現8搶4態勢，現任議員白珮茹、周雅玲深耕地方，連任機會大，交棒的廖先翔、張錦豪實力也不容忽視；第9（瑞芳東北角）選區則是由尋求連任的綠營林裔綺、連任20年里長的李仁林對決；第11、12選區部分一般認為國民黨候選人情勢較穩。

第10選區中，連任3屆的藍營市議員白珮茹長期耕耘地方，父親白添枝曾任多屆立委，實力最為穩定；另位藍營候選人廖先翔，曾擔任父親市議員廖正良助理10年，這次承接政治香火，主打青年參政，出線機會大。

民進黨現任議員沈發惠未尋求連任，決定交棒給助理張錦豪，與地方政治家族出身、尋求連任的周雅玲，實力同樣不容小覷。

新人部分則有為脫離國民黨參選的黃瑞傳、汐止分局現任警員李忠寶和牙醫師唐瓔庭、時代力量黃智姍，想要拚進議會仍待努力。

被視為綠營鐵票倉的第9選區應選1席議員，力拚連任的民進黨前議員顏世雄之妻林裔綺，和曾是民進黨籍、此番代表國民黨參選的瑞芳里長聯誼會長李仁林形成藍綠對決。

第11選區（平地原住民）國民黨提名現任議員宋雨蓁、楊春妹和前議員忠仁．達祿斯3人，圍攻民進黨籍的新人蘇錦雄及軍公教聯盟黨提名的達佶祐．卡造。

第12選區（山地原住民）國民黨提名現任議員王建章，民進黨提名上屆敗北的寶杜．巴燕，加上辭去國民黨黨職參選的馬見形成三搶一。一般認為，藍營在11、12選區應可穩操勝券。

(中國時報)