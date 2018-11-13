楊梅客家票 左右戰局

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中國時報
／桃園報導

楊梅區以客家族群為主，10搶4席次選情陷入膠著，現任者周玉琴、李家興服務扎實，走傳統組織戰有一定實力，新人涂權吉後勢看好。民進黨全面換血，鄭淑方、陳儀桓形象清新，另有無黨籍楊梅前市長彭聖富、里長聯誼會長黃朱秀娥、集義祠主委謝秀蓉及張鑑輝參戰。親民黨也推出陳秀玲，選情激烈。

楊梅基本盤藍大於綠，選民熱情可在各候選人造勢活動中看出，客家人重感情及宗親間的交流。現任周玉琴有藍營鐵桿票支持，加上老將地方服務久，深受民眾信賴。李家興今年雖以無黨籍參選，但深耕基層組織動員力強，一步一腳印實力穩定。

民進黨鄭淑方被外界看好，參與選戰以來走遍楊梅各地，腰軟親和力強，加上外表漂亮，對於楊梅埔心地區關鍵的外來人口而言，非常討喜。陳儀桓承接立委陳賴素美人脈，預期將激起綠營票源，實力也不容小覷。

新屋區3搶1席，民進黨陳睿生年輕形象好，偏鄉希望年輕人可帶來新活力。無黨籍新屋區長徐同治為技術官僚，長期經營地方派系整合成功，2人來勢洶洶威脅現任議員邱佳亮。

大園區國民黨徐其萬、民進黨游吾和、無黨籍許朝童3搶2局面，徐其萬選情穩定，游吾和、許朝童兩人屬性接近，許朝童掛上與市長鄭文燦合影看板，游吾和強調正綠旗，都有機會上壘。

觀音區由現任市議員吳宗憲、歐炳辰英2人，與前縣議員郭蔡美英、國民黨江承洲及無黨籍戴兆華5人搶2席之爭，現任者實力相對穩定，但是否能出線，得看郭蔡美英最後階段的爆發能力。

(中國時報)

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