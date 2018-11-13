綠營苦戰 恐改寫政治版圖

2018年11月13日 04:11 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

宜蘭縣這次的五合一選舉，不僅縣長可能由國民黨重新取得政權，在鄉鎮市長方面，政治版圖預料也會出現不小的異動，藍營可望取得過半鄉鎮市，綠營恐會減少執政的鄉鎮市。

江聰淵 藍綠通吃

宜蘭縣有12個鄉鎮市，本屆選舉結果是藍4、綠6、無黨籍2，但隨著局勢轉變，頭城鎮長曹乾舜回歸國民黨以及三星鄉長黃錫墉遭民進黨開除黨籍後，政治版圖轉變為藍5、綠5、無黨籍2。

今年選戰的整體氛圍對綠營不利，中央執政成績備受批評，縣長選情也一蹶不振，上月底本報系民調顯示，民進黨縣長候選人陳歐珀在12個鄉鎮市的支持度幾乎全被「打趴」在地，選情之低迷讓許多綠營支持者搖頭嘆息。

如今綠營鄉鎮市長候選人憑藉的就是靠著本身的努力以及過去經營地方所打下的口碑力拚這場選戰，一般預料，最有勝算的就是宜蘭市，現任市長江聰淵政績亮眼，人脈豐沛，知名度高且態度謙和，更是少見能打入眷村並受到歡迎的綠營政治人物，藍綠通吃的優勢，連任呼聲非常高。

其他像是屬傳統綠營票倉的冬山鄉、員山鄉，以及國民黨沒有推出候選人的五結鄉，預期將依舊維持泛綠板塊；藍營贏面較大的則有「大綠、小綠分裂」的羅東鎮、具有執政優勢的頭城鎮、壯圍鄉、蘇澳鎮、以及大同鄉、南澳鄉兩個原住民鄉。

礁溪鄉 呈五五波

呈現五五波的鄉鎮市則有宜蘭觀光重鎮礁溪鄉，主要候選人有國民黨籍的張永德、民進黨籍的吳秋玟，兩人同為現任鄉民代表；還有一人是原帶有泛綠色彩，從縣議員轉換跑道的無黨籍候選人林成功，此次得到親民黨主席宋楚瑜大力支持，勝負難分。

至於在民進黨鄉長、縣議員黨內初選鬧得不可開交的三星鄉，綠營呈現分裂局面，分別代表藍、綠及無黨的三方勢力，將會如何「合縱連橫」，局勢仍混沌。

(中國時報)